Daesh va destacar la importància dels atemptats del 17A pel seu tractament mediàtic

Emblema de l'Estat Islàmic (Europa Press)





Els Mossos d'Esquadra van rastrejar l'existència de fins a sis comunicats pels quals el Daesh es va apropiar de l'autoria dels atacs terroristes d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils (Tarragona) i en els quals es destacava el "pes i la rellevància" que l'organització va atorgar a aquests fets.





Així s'assenyala en un informe que la policia catalana va lliurar el passat 28 de desembre al jutge que investiga els fets a l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, que conclou que el Daesh considera els atacs, "per l'amplitud i la rellevància de les plataformes utilitzades en el tractament mediàtic dels atemptats ", com un dels més importants comesos per la mateixa organització des dels perpetrats enParís el dia 13 de novembre del 2015.





FINS A SIS COMUNICATS PER REIVINDICAR LES ACIONS DEL 17A





L'informe destaca igualment la "celeritat" amb què va aparèixer la primera reivindicació dels atemptats, publicada en A'maq News Agency a les 21 hores del dia 17 d'agost de 2017, és a dir tot just quatre hores després de l'atropellament massiu a la Rambla de Barcelona. Així com la quantitat de notes que es van emetre posteriorment en múltiples idiomes, entre ells en anglès, alemany, àrab i Espanyol.





Un segon comunicat publicat en anglès, àrab, alemany i espanyol es va emetre dos dies després dels atacs, el 19 d'agost, mitjançant la productora Nashir Mitjana, i sis dies després, el 25, els atacs es van reivindicar en el Butlletí A l'Naba.





Entre aquestes dues dates, el 23 d'agost, es va emetre un "vídeo amenaça a l'Estat espanyol" relacionat amb els relacionat amb els atemptats de Barcelona i Cambrils titulat "Les primeres gotes de pluja, la batalla de Barcelona, realitzat per la productora de la wilaya Al Khayr.





Ja el 9 de setembre es va publicar una altra reivindicació al número 13 de la Revista Rumiyah en diversos idiomes, concretament en anglès, uigur, paixtu, kurd, indonesi, bosnià, rus, alemany i francès.