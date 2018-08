Sánchez i Merkel decideixen augmentar els recursos perquè el Marroc i Tunísia controlin el flux migratori

Sánchez i Merkel, aquest dissabte a Sanlúcar de Barrameda (Europa Press)





El president del Govern, Pedro Sánchez, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, han apostat perquè la Unió Europea intensifiqui de forma conjunta la cooperació amb els països de l'Àfrica per fer front a la crisi migratòria i, en concret, s'han compromès a augmentar el suport al Marroc i Tunísia.





En una roda de premsa conjunta després de celebrar un dinar de treball al Palau dels Ducs de Medina Sidonia a Sanlúcar de Barrameda (Cadis), Sánchez i Merkel han explicat que a més de parlar del control de fronteres i de l'acollida humanitària cal reforçar la cooperació de la UE amb els països africans.





"Si volem parlar sobre com ordenar els fluxos migratoris, ho hem de fer des de posicions compartides i des d'un punt de vista molt més transversal", ha afirmat Pedro Sánchez.





"Hem de intensificar la cooperació amb el Marroc i Tunísia perquè són països que necessiten ajuda i són fronterers", ha concretat Merkel, que ha subratllat també que "la UE està arribant acords amb països d'origen com Níger, el Senegal o Ghana".





La cancellera apostat per "una cooperació lleial" amb els països d'Àfrica. "No només hem de parlar sobre l'Àfrica, hem de parlar amb Àfrica", ha afegit.





Sánchez ha recordat que el Marroc és un dels principals socis de la UE "i també està patint la pressió migratòria", de manera que s'ha mostrat a favor de reforçar la cooperació bilateral "per atorgar al Marroc un paper clau per ordenar els fluxos migratoris". No obstant això, no ha concretat quins diners es dedicarà ni com es farà.





El president del Govern ha indicat a més que "Europa ha de rebutjar l'oportunisme d'aquells que proposen les solucions fracassades del passat", i ha recordat que tot i que només 14 quilòmetres separen les costes d'Espanya i d'Europa de les del nord d'Àfrica, "hi ha una distància infinitament més gran en termes de desenvolupament econòmic, social i de drets humans".





En aquesta línia, Sánchez ha abundat que la política a seguir pel que fa a la crisi migratòria "ha de ser holística i transversal". "No només hem de reforçar els controls fronterers i regular els moviments dels migrants secundaris sinó que hem d'orientar la nostra visió als països d'origen amb programes de cooperació al desenvolupament per donar una oportunitat a aquells joves que es veuen obligats a emigrar".





Per la seva banda, Merkel ha ressaltat que "només de manera conjunta podrem ser forts per superar els reptes" relacionats amb la immigració. "Cap país pot eximir d'aquest desafiament", ha subratllat.





La cancellera també s'ha mostrat a favor de respectar la dignitat humana de les persones que arriben a territori europeu. "Les tendències racistes que veiem, lamentablement, en tots els Estats membres, és una cosa contra el que hem de lluitar", ha indicat.





Pel que fa a la gestió dels refugiats, Merkel ha subratllat que "els països que estem a l'espai Schengen necessitem un repartiment just de refugiats" així com "gestionar un retorn segur i invertir en relacions en què guanyem tant els països europeus com els països fronterers com els d'origen".





"Estem apostant per solucions europees a problemes comuns, Espanya no és l'únic dels països amb els quals negociarem un acord sobre els migrants secundaris --aquells que han arribat a països europeus llunyans a les fronteres europees com Alemanya--, i de fet estem parlant amb Grècia", ha aprofundit.





Amb tot Merkel, ha assenyalat que comparteix la visió de Sánchez que la UE "que es fonamenta en valors com el respecte a la dignitat humana ha de fugir del racisme que no només s'oposa a aquests valors, sinó que suposa un fre al progrés comú".