UGT celebra aquest diumenge 130 anys d'història amb prop d'un milió d'afiliats

Pablo Iglesias en un míting a Barcelona, quan la Setmana Tràgica de 1909 (Arxiu UGT)





La Unió General de Treballadors (UGT) celebra aquest diumenge 130 anys d'història des de la seva fundació amb un acte commemoratiu a Barcelona amb el qual dóna pas a un cicle d'activitats que es perllongarà fins a setembre de 2019 i que inclourà exposicions itinerants, cicles de conferències , debats, cursos, teatre, cinema o música.





UGT és una confederació sindical constituïda el 1888, un dels dos sindicats majoritaris, que exerceix d'interlocutor sindical en defensa dels drets dels treballadors. L'organització, de caràcter progressista, reivindicativa, democràtica i independent, té presència en tots els sectors d'activitat i en tot el territori espanyol.





En l'actualitat compta amb 931.558 afiliats i les eleccions sindicals li atorguen una representació de més del 32,6% dels treballadors a Espanya. A més, negocia més de 4.500 convenis dels quals es beneficien prop de 11 milions de treballadors, estiguin o no afiliats al sindicat, i desenvolupa la seva acció sindical a través de la negociació col·lectiva en aproximadament 1,1 milions d'empreses.





Membre fundador de la Confederació Europea de Sindicats (CES) i de la Confederació Sindical Internacional (CSI), antiga CIOSL, forma part dels comitès executius europeu i mundial de les dues confederacions sindicals. També desenvolupa tasques de cooperació sindical a Amèrica Llatina i Àfrica, i dóna suport i treballa per la formació de treballadors, formació sindical o la investigació, entre altres.





VA NÉIXER AL CARRER TALLERS DE BARCELONA





L'acte commemoratiu d'aquest diumenge pels 130 anys d'història del sindicat tindrà lloc a Barcelona, lloc on va néixer, amb una jornada que començarà a les 09:30 hores amb una concentració a l'actual seu del sindicat, situada a la Rambla de Santa Mònica, després de la qual s'iniciarà una marxa fins al Carrer Tallers, número 29, lloc en el Pablo Iglesias i altres 27 sindicalistes van fundar UGT.





Un cop allà, el secretari d'Organització d'UGT, Rafael Espartero, dirà unes paraules i els participants realitzaran una ofrena floral. Posteriorment, a les 11:30 hores, es desenvoluparà l'acte central de la celebració que reunirà unes 200 persones a la sala d'actes de la seu de la Rambla de Santa Mònica i que es dividirà en dues parts: l'acte inaugural de les activitats commemoratives del 130 aniversari d'UGT i la inauguració de l'exposició sobre la història del sindicat.





El primer esdeveniment serà conduït per la vicesecretària general del sindicat, Cristina Antoñanzas, comptarà amb intervencions com la del director general de l'Organització Internacional del Treball (OIT), Guy Ryder; el president de la Confederació Europea de Sindicats (CES), Rudy de Leeuw; i el secretari general adjunt de la Confederació Sindical Internacional (CSI), Jaap Wienen.





L'acte serà clausurat per la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, i el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez.





Finalment, al voltant de les 13:00 hores, s'inaugurarà l'exposició històrica '130 anys de lluites i conquestes', dirigit per la secretària de Política Social de la UGT de Catalunya, Enriqueta Durán, i amb les intervencions de l'alcaldessa accidental de Barcelona , Laia Ortiz; el conseller d'Ensenyament de la Generalitat, Josep Bargalló i el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros.





UN ANY D'ACTIVITATS CULTURALS I EXPOSICIONS ITINERANTS





L'acte de Barcelona serà el primer d'un any d'activitats culturals per tot Espanya, com ara exposicions itinerants, cicles de conferències, debats, cursos, teatre, cinema i música, entre d'altres, que, sota l'eslògan 'Fem!', finalitzarà al setembre de 2019 amb un gran acte a Madrid.





El sindicat ha posat en marxa una pàgina web en la qual es podrà trobar informació històrica, notícies i dades sobre els actes organitzats pel sindicat al llarg de 2018 i 2019 per celebrar aquesta efemèride.





A més, ha editat diverses publicacions, cartells, vídeos i reportatges de caràcter històric i divulgatiu entre els quals destaquen diverses publicacions, un dels quals, sobre la història del sindicat en vinyetes, il·lustrat per Gallego y Rey.