UGT ratifica per unanimitat l'acord de salaris 2018-2020

El Comitè Confederal de la UGT ha ratificat per unanimitat aquest dimecres el IV Acord per l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) 2018-2020.





El Comitè ha donat via lliure a l'acord després de la consulta que s'ha celebrat entre els seus afiliats i delegats durant l'última setmana des que s'aconseguís el preacord, que ha comptat amb el 92,35% de vots a favor.





UGT ha estat l'últim dels signants en donar el vistiplau a l'acord, precisament perquè ha preferit llançar una consulta en una doble modalitat: en línia i presencial.





La declaració aprovada pel comitè assenyala que aquest acord era "imprescindible" com a mecanisme per trencar el desequilibri econòmic generat per la reforma laboral de 2012 ".





A més, considera que la IV AENC mana el missatge "clar" als negociadors dels convenis que cal pujar els salaris més baixos i que cal que hi hagi creixements salarials que estiguin pròxims al 3%.





Els presidents de CEOE i Cepime, Juan Rosell i Antonio Garamendi, i els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, signaran demà a les 9.30 hores l'acord de negociació col·lectiva 2018-2020 en presència de la ministra de Treball, Magdalena Valerio, i de la seva predecessora, Fátima Báñez.