Avança la negocación entre sindicats i patronal per pujar els salaris més baixos

Les principals organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i la patronal (CEOE i Cepime) han avançat les seves negociacions respecte a la pujada dels salaris més baixos ia la possibilitat d'arribar a un salari mínim interprofessional per conveni de 1.000 euros, però segueix sense signar-se l'acord de pujada salarial per a aquest any.





Després de la reunió celebrada aquest dijous, UGT ha afirmat que les negociacions per signar el nou Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) estan "bastant avançades", però ha assegurat que encara no s'ha arribat a un principi d'acord.





De la reunió, l'organització que lidera Pepe Álvarez ha assenyalat que s'ha pogut constatar l'avanç de les negociacions i que tots dos agents socials (patronal i sindicats) han acordat prosseguir amb les mateixes durant els propers dies.





Per a la UGT "seria desitjable" arribar a un acord en les pròximes dates que augmenti els salaris i reparteixi la riquesa que es genera a Espanya, ja que "serà molt positiu" tant per als treballadors com per al desenvolupament i creixement de l'economia.





No obstant això, el sindicat ha manifestat que, a més de la part salarial, el IV AENC ha de contenir "altres elements" d'importància relacionats amb la reordenació del temps de treball, la formació, la igualtat o la salut laboral.





També ha recordat que en el moment en què se signi el preacord per totes les parts, iniciarà un procediment de consulta als seus delegats i quadres de la confederació, com estableix la resolució del 42è Congrés Confederal celebrat el 2016, abans de la signatura oficial.