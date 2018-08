Rivera acusa Sánchez d'arribar a la Moncloa per la porta de darrere i demana que convoqui eleccions

Albert Rivera, president de Ciutadans (Europa Press)





El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat que "no sortirà res de bo d'aquesta legislatura" perquè cada pas del Govern estarà "condicionat" pels partits independentistes i per Podem. Per això, ha tornat a demanar a Pedro Sánchez que assumeixi que "no té cap argument per seguir endavant" i convoqui eleccions generals.





"Cada pas que doni estarà hipotecat i condicionat pel que digui (Quim) Torra i el que digui (Pablo) Iglesias", ha dit en una entrevista amb Europa Press en referir al suport del PDeCAT, ERC i Units Podem a la moció de censura a Mariano Rajoy, la qual va portar a Sánchez a la Presidència del Govern.





UN PRESIDENT FEBLE





En la seva opinió, Sánchez "ha arribat per la porta de darrere a la Moncloa" i "li ha de pagar el lloguer" als partits que van contribuir a fer fora Rajoy, cosa que en la pràctica significa "pujar els impostos" o "mirar cap a un altre costat a Catalunya ". El líder del PSOE és "un president feble" que representa "una ganga per als independentistes", i la seva continuïtat afavoreix que Catalunya sigui "un espai sense llei" i que "avanci el separatisme", ha advertit.





Rivera considera que aquesta dependència d'altres partits és el motiu pel qual "no sortirà res de bo d'aquesta legislatura", que està "agonitzant". A més, ha assenyalat que l'Executiu del PSOE té dificultats per tirar endavant les seves propostes i reformes en no tenir una majoria parlamentària estable, ia això es podria sumar la incapacitat d'aconseguir que el Congrés aprovi la nova senda de reducció del dèficit i uns nous pressupostos per 2019.





De fet, ha avançat que Ciutadans tornarà a votar en contra de la senda d'estabilitat a la cambra baixa si el Govern presenta les mateixes xifres que a finals de juliol: "Si no hi ha cap canvi, serà un 'no', com ja vam votar en el seu dia ".





REBUIG A LA SENDA D'ESTABILITAT DEL GOVERN





A Rivera no el convenç l'argument de l'Executiu que la seva negociació amb la Comissió Europea per flexibilitzar el compliment dels objectius de dèficit d'Espanya --amb una diferència de 5 décimas-- permetrà gastar uns 6.000 milions d'euros més. Ciutadans, que advoca per la "moderació fiscal", creu que al final "aquests diners surt de pujades d'impostos als espanyols", així que Rivera ha instat instat el Govern a "buscar suports en aquells que sí que donen suport a la pujada d'impostos ".





"Aquest és un Govern interí, temporal, un Govern que no ha passat per les urnes", i per això Sánchez "ha de convocar eleccions" i "tornar la veu al poble espanyol", ha reiterat, afegint que mentre això no es faci , es perd temps per emprendre les reformes que necessita Espanya.





El líder de la formació taronja creu que Sánchez va impulsar la moció de censura "bàsicament per la seva supervivència política". Va decidir llançar-se "a la piscina amb els separatistes, amb els populistes i amb qui fos" amb l'objectiu d'arribar a la Moncloa, ja que "sabia que no guanyaria a les urnes i que estava feble en el seu partit", ha assegurat .





"Però crec que d'això s'estan donant compte els espanyols", ha indicat l'apuntar que, segons l'últim Baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), més el 65% dels espanyols diuen tenir poca o cap confiança en el president del Govern, cosa que atribueix a "com ha arribat al poder" ia la "trajectòria" de l'Executiu.





En aquest sentit, ha assenyalat que en els següents comicis generals, que espera que es convoquin "com més aviat", els electors "ja sabran el que va a fer (el PSOE) amb els seus vots: lliurar al nacionalisme i al populisme". "Això serà un handicap per a Sánchez, estic convençut, en les pròximes eleccions, perquè ja sabem de quin peu coixeja", ha afirmat.





POSAR FI AL BIPARTIDISME





Rivera sosté que el fonamental serà veure si d'aquestes eleccions surt un Govern fort, recolzat per una "majoria constitucionalista", que faci complir el la llei a Catalunya i dugui a terme reformes a Espanya, o "si Sánchez traeix a aquest bloc constitucionalista i es va amb els populistes i els nacionalistes".





En qualsevol cas, ha afirmat que a Ciutadans estan "preparats per lluitar per la victòria" a les urnes i posar fi al "bipartidisme". Segons ha indicat, les últimes enquestes sobre intenció de vot mostren que el PSOE, el PP i Cs se situen en una forquilla d'entre tres i cinc punts percentuals de diferència entre el primer i el tercer, de manera que la formació taronja competirà amb aquests partits "de tu a tu".





Tot i que ha admès la dificultat de superar el bipartidisme, un "règim polític" que existeix des de fa 40 anys i que "va intentar defensar-se perquè res canviï", Rivera s'ha mostrat convençut que el seu partit seguirà creixent en els propers mesos. Per a això, construirà una alternativa "liberal, progressista i oberta a la majoria dels espanyols", deixant clar que, al contrari que el PP i el PSOE, Cs no té "motxilles" i això li permetrà treballar per la regeneració i fer reformes àmbits com l'educació, la justícia o l'Administració Pública.





DISTORSIÓ EN LA PERCEPCIÓ DE CIUTADANS





Si bé és conscient que Ciutadans competeix ara amb el PP per destacar en l'oposició, Rivera ha afirmat que el seu partit va a centrar-se en defensar el seu projecte sense estar "pendent dels altres". Tampoc el preocupa que, segons l'última enquesta del CIS, els ciutadans vegin a Cs cada vegada més escorat a la dreta, ja que creu que això es deu al seu nou paper com a oposició al Govern del PSOE.





"Quan fas oposició a un Govern socialista, és normal que et vegin davant", i "això a vegades pot tenir una apreciació diferent de la realitat dels fets", però Ciutadans està "defensant polítiques progressistes en el social, en el moral i en el polític ", ha manifestat.





També pensa que aquesta percepció de Cs respon a una "distorsió" que es produeix a Espanya que consisteix a associar la fermesa en "la defensa de l'Estat de Dret, la Constitució i la unitat d'Espanya" amb ser més de dretes. En canvi, "a Europa, defensar la unió i la igualtat" es considera "progressista", ha apuntat.