Plaça Catalunya desperta amb una pancarta contra el Rei hores abans de l'aniversari del 17A

La plaça Catalunya de Barcelona ha aparegut amb una gran pancarta contra el Rei aquest divendres hores abans del primer aniversari dels atemptats de l'17 d'agost a la capital catalana i Cambrils.





El cartell diu, en anglès, 'The Spanish king is not welcome in the Catalan countries' ( 'El Rei espanyol no és benvingut als Països Catalans'), amb un retrat del monarca de cap per avall.





A última hora de dijous, diversos activistes van penjar la pancarta.





Els Mossos d'Esquadra van procedir a despenjar-la, però tan sols la van fer caure pels extrems. La pancarta s'ha tornat a col·locar completament al matí.





El propietari de l'immoble va cedir l'espai als activistes, per la qual cosa la Policia autonòmica tan sols va poder intentar despenjar-la des del terrat.





En un comunicat, els Mossos han explicat que "la instal·lació d’una pancarta en un edifici està condicionada a l’obtenció del corresponent permís per part de l’Ajuntament de Barcelona".





"Només està justificada una actuació per via d’urgència, que impliqui la seva retirada, si aquesta instal·lació posa en perill la seguretat dels bens i les persones. I aquest risc el representa un encolatge deficient que comporti la seva caiguda imminent", afegeix Mossos.





I, finalment, l'explicació de Mossos diu que "si es constata que no és així, com ha estat, la competència per instar la retirada és municipal, amb l’obertura de l’expedient corresponent.









La iniciativa ha fet que els vianants i turistes que passaven avui per la plaça prenguessin fotos i fessin comentaris a favor o en contra sobre la presència de Felip VI a Barcelona, mentre que altres miraven amb curiositat.





Des de primera hora, la cèntrica plaça està envoltada per tanques i presa pels cossos de seguretat, el mateix que l'inici de la Rambla, per on fa un any va entrar la furgoneta que va ocasionar l'atemptat a la tradicional via.













Posteriorment, en un edifici de la Rambla també s'ha penjat una pancarta anònima en anglès contra la guerra amb un dibuix que emula una fotografia de Felip VI encaixant la mà al Rei saudita Abdalá bin Abdulaziz al-Saud, i amb una estelada.





En la pancarta pot llegir-se en anglès 'Les vostres guerres, les nostres morts. Catalunya en solidaritat amb les víctimes', i s'ha penjat molt prop del mosaic de Miró de la Rambla, en el qual famílies de les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost realitzen una ofrena floral.









REACCIONS





El president de la Generalitat, Quim Torra, creu que la pancarta sobre el Rei s'emmarca en la llibertat d'expressió i ha explicat que els Mossos d'Esquadra sol han anat a veure les seves condicions per motius de seguretat, encara que ha afirmat que aquest divendres "no és el dia" per parlar del Rei.





Torra ha insistit en la necessitat d'homenatjar les víctimes i els serveis públics que van treballar durant els atemptats: "És un dia de fer memòria, de recordar als professionals i de valorar la ciutadania, que sempre està aquí".





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha evitat opinar sobre les pancartes perquè les víctimes li han demanat "no entrar en batalles" avui.