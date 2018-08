Alerta a Catalunya i Balears aquest dissabte per risc de pluges i tempestes

Tempesta sobre Barcelona





El risc (groc) o risc important (taronja) per pluges i tempestes afectarà avui a Catalunya i Balears i el vent i el fort onatge, a Cadis, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





Així, tindran risc per pluges i tempestes són Barcelona, Girona, Tarragona i Balears. En concret, Mallorca i Menorca tindran risc per pluges i tempestes mentre que Eivissa i Formentera tindran avís groc per tempestes i taronja per pluges. D'altra banda, Cadis tindrà risc per fenòmens costaners i vent.





Aquest dissabte s'esperen cels ennuvolats amb xàfecs a l'est de Catalunya, on és probable que siguin localment forts i acompanyats de tempestes a la primera meitat del dia. A Balears tampoc es descarta que els xàfecs siguin forts al matí.





A l'entorn del Golf de València i litoral sud-est peninsular, s'esperen ruixats dispersos ocasionalment acompanyats de tempesta, que es poden estendre a altres zones del sud-est de la Península. A més, l'AEMET preveu intervals de núvols baixos al nord de les Canàries, amb baixa probabilitat de pluges febles i ocasionals al principi.





A més, predomini del temps estable i el cel poc ennuvolat a la resta del país, encara que amb alguns núvols baixos en zones de l'àrea mediterrània, àrea de l'Estret i el Cantàbric oriental, i amb nuvolositat d'evolució diürna a l'interior peninsular. Probabilitat de bromes i bancs de boira a l'oest de l'àrea cantàbrica, litoral sud-est i àrea de l'Estret.





D'altra banda, les temperatures diürnes aniran en augment al terç nord peninsular, i aniran en descens a l'àrea mediterrània i sense canvis significatius a la resta. Pel que fa a les temperatures nocturnes, pujaran al sud-oest i baixaran a la meitat nord peninsular ia les Balears. Pocs canvis a la resta del país.





Els vents bufaran de l'est al sud de l'àrea mediterrània, amb llevant fort a l'Estret i ratxes molt forts i amb intervals de fort en el litoral d'Andalusia oriental i vents de component nord al nord i predominaran els vents fluixos variables a la resta de la Península. Finalment, a les Balears hi haurà vents de component nord i regiran els alisis a Canàries.