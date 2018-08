Calvo replica Torra que amb una frase inacceptable no s'ataca a l'Estat

Carmen Calvo, vicepresidenta del Govern (Europa Press)





La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, ha afirmat que "amb una frase inacceptable" com la del president de la Generalitat, Quim Torra, en fer una crida a atacar a l'Estat, "no s'ataca a l'Estat", alhora que ha lamentat el" discurs radical inentendible" de "les dretes" i ha demanat "lleialtat".





Així ho ha indicat aquest diumenge a Jaén, on ha visitat el Museu Iber, ia preguntes dels periodistes sobre les paraules de l'esmentat dirigent català i la sol·licitud des de partits com el PP perquè l'Executiu central respongui.





"Sent una frase absolutament inacceptable, amb frases no s'ataca l'Estat. El Govern sap en temps i en forma quines són les seves obligacions constitucionals. I, dit això, a les dretes espanyoles, que estan absolutament en un discurs radical inentendible, els demanaríem que li facin oposició al Govern, però que no li facin oposició a Espanya i als problemes que té Espanya", ha subratllat.





Calvo ha apuntat que en 40 anys de democràcia s'han "après moltes coses" i "enfrontat problemes gravíssims", de manera que, "davant determinades situacions, cal lleialtat i unitat".





En aquest sentit, ha dit que davant "aquestes actituds absolutament inacceptable, el Govern sap quan, com ha de reaccionar", punt en què ha incidit que "una frase inacceptable, no és un fet en el qual es atac a Espanya" .





"Es pot entendre la radicalitat, el que no es pot entendre és la manca de vegades de lleialtat i altura de mires per fer política amb els problemes del nostre país", ha declarat la vicepresidenta, que ha afegit que l'Executiu, "per exemple , el preocupa la inactivitat del Parlament de Catalunya".





Segons la seva opinió, "el president Torra pràcticament el que fa és atacar-se a si mateix quan ha un Parlament que va a estar, per raons inentendibles, inactiu amb la representació tan important de la ciutadania que té".





UNA SITUACIÓ GREU PER CATALUNYA I PER LA RESTA D'ESPANYA





Qüestionada per si el Govern es planteja aplicar l'article 155, ha explicat que "qualsevol mesura constitucional requereix fets jurídics", cosa que "va dir un dia el president Rajoy, perquè governava Espanya i sabia quines eren les seves obligacions".





"És una frase inacceptable amb la qual no s'ataca l'Estat, perquè és una frase. Quan hi hagi fets jurídics que es puguin atacar jurídicament, amb instruments normals o excepcionals, el Govern sap en temps i en forma quines són les seves obligacions constitucionals", ha reiterat.





Al fil, ha destacat que el partit que sustenta actualment el Govern "ha donat proves més que suficients de quina és la seva concepció" de país, "de quina és la defensa tancada de la democràcia i la Constitució".





D'aquesta manera, no té "en aquest sentit res a demostrar, sinó treballar constantment per trobar sortides a una solució que només és greu i perjudicial per a Catalunya, sinó que també és greu i inquieta la resta d'Espanya", segons Calvo, que ha recordat que en el seu moment el PSOE va ajudar al Govern.





RECUPERAR LA NORMALITAT DEL DIÀLEG





D'altra banda, davant la possibilitat que les manifestacions de Torra puguin condicionar els contactes amb el Govern català, ha assegurat que "el Govern parla per obligació i, a més, per convicció amb tots els governs autonòmics".





"Amb el de Catalunya, l'únic que hem fet és tornar a recuperar la normalitat que s'havia perdut. Hem estat durant anys dient tots en la vida política i cívica del país cal diàleg, capacitat de trobar-nos, de sortir amb acords complint la Constitució i les lleis", ha comentat.





Això, segons ha afegit, "és el que fa el Govern: normalització de posar actives comissions bilaterals que estan en l'Estatut d Autonomia de Catalunya per parlar dels problemes de Catalunya, de les infraestructures, de la qualitat dels seus serveis públics, de els drets dels seus ciutadans".





"Per això, el que em preocupa és la inactivitat del Parlament, que suposo que és el que ens hauria de preocupar a tots, perquè fa molta falta que compleixi també amb el seu calendari, les seves funcions perquè és la legalitat constitucional i estatutària", ha assenyalat.





Així les coses, la vicepresidenta la recalcat que "la política no es fa amb frase, es fa amb fets" i "l'important és parlar amb tots els governs", inclòs el català, "perquè aquest Govern se sent responsable de tots els catalans , de tots i cadascun dels homes i dones de Catalunya, votin el que votin".





"És la responsabilitat del Govern i per això fem el que la Constitució ens mana, que és parlar, dialogar i trobar sortides i solucions. Qui ens vulgui ajudar en això, es diu lleialtat, altura de mires, protegir al teu país. Qui no vulgui estar en això, els ciutadans també entendran i prendran nota", ha tancat.