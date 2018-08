La petició del pare de Diana Quer contra la derogació de la presó permanent recull 2,8 milions de signatures

La iniciativa registrada a la plataforma Change.org per Juan Carlos Quer, el pare de la jove madrilenya Diana Quer, per demanar al Congrés dels Diputats que no aprovi la proposició de llei de derogació de la presó permanent revisable, reuneix gairebé 2,8 milions de signatures de suport.





La petició, que va ser llançada el passat 18 de gener al costat de les famílies d'altres víctimes que també reclamen aquesta pena -com la de Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth i José, Candela i Amaia-, acumula a dia d'avui 2.799 124 signatures.





Precisament aquest dimecres es compleixen dos anys de la desaparició i assassinat de la jove madrilenya quan tornava a casa de les festes patronals del poble gallec, Pobra Do Caramiñal, a les mans de José Enrique Abuín Gey, 'El Chicle', qui va assassinar la jove i va ocultar el seu cos en el fons d'un pou a Rianxo.





Amb motiu d'aquest segon aniversari, Juan Carlos Quer ha escrit una carta reivindicant el "sentit comú" de mantenir la presó permanent revisable.





Així, ha tornat a lamentar que la iniciativa del PNB per derogar la presó permanent revisable segueixi el seu curs al Congrés dels Diputats després de rebutjar-se les esmenes de totalitat del PP i de Ciutadans que pretenien mantenir aquesta màxima pena que va instaurar el Govern de Mariano Rajoy el 2015, quan tenia majoria absoluta.





En una missiva titulada 'El llegat de Diana Quer', Juan Carlos ha incidit que aquesta pena ha estat avalada pel Tribunal Europeu de Drets Humans i "està vigent en la immensa majoria dels països" de l'entorn. Segons ha defensat, contribueix a "protegir els éssers més indefensos i vulnerables" de la societat, "com les dones, els menors i les persones amb discapacitat".





"Simplement estableix una mica de sentit comú: que no es posi al carrer a criminals extremadament perillosos fins que no s'hagi acreditat per experts, a través d'exàmens rigorosos i criteris objectius, que estan plenament rehabilitats i que la seva posada en llibertat no suposa un perill per a la societat", ha subratllat en la missiva.





Quer ha saludat l'acord de les forces polítiques sobre la necessitat de reformar el Codi Penal per emparar i protegir els drets de la dona davant els violadors, després de la publicació de la sentència que condemna als cinc membres de la Manada per un delicte de abús sexual i els absol del d'agressió. Segons ha argumentat, ell es va sumar a aquesta demanda "perquè comparteix l'objectiu essencial" de la campanya que va iniciar el passat mes de gener contra la derogació de la Presó Permanent Revisable.





Quer ha apuntat directament cap al PNB -impulsor de la iniciativa per a la derogación- Units Podem i el PSOE per retreure a "alguns" dels seus dirigents que demanin "públicament 22 anys de presó per a casos de violació com el de La Manada", mentre "qualifiquen de manera incomprensible d''inhumana' la pena de Presó Permanent Revisable, que preveu 25 anys de condemna quan la víctima, a més de ser violada és assassinada.





"El caràcter preventiu de la Presó Permanent Revisable és clar: si potser no pugui evitar el primer crim, si evitarà el segon, o el tercer, o el quart", ha postil·lat.





Quer espera que l'executiu de Pedro Sánchez -"que protegeix i empara la dona i que escolta i representa el sentir dels ciutadans"-, ha afegi, canviï la seva postura per mantenir vigent la Pena de Presó Permanent Revisable. Així, ha esmentat la petició llançada a change.org i ha asseverat que la derogació d'aquesta pena compta amb el "sentir majoritari".