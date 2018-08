Alberto Fernández: Els Mossos "no poden ser el braç uniformat de l'independentisme"

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha advertit aquest dimecres que els Mossos d'Esquadra "no poden ser el braç uniformat de l'independentisme", ha informat el partit en un comunicat.





Ha sostingut que retirar llaços grocs és llibertat d'expressió, i ha asseverat que aquests llaços pels dirigents sobiranistes presos, "més de ser un símbol de llibertat, s'estan convertint en una soga a la convivència per als que no són independentistes".





Considera que retirar-los no és només exercir la llibertat d'expressió, "sinó que és una obligació per respectar i donar compliment a les ordenances municipals", i ha responsabilitzat de l'assumpte al president de la Generalitat, Quim Torra.





El dirigent popular ha dit que, si donés instruccions als Mossos d'sancionar els que retirin llaços grocs de la via pública, aquestes "podrien fregar, si no incórrer, en un delicte de prevaricació".





Fernández ha criticat que el president del Govern "utilitzi la policia catalana per perseguir aquells que no pensen com els secessionistes" i se senten espanyols a més de catalans.





D'altra banda, ha demanat a Torra accions legals contra "els seus socis i amics" de la CUP per acusar els Mossos d'executar extrajudicialment, després que una agent abatessin un home que va atacar la comissaria a Cornellà de Llobregat (Barcelona).