L'Hospital Vall d'Hebron accelera el diagnòstic de l'Hepatitis C amb una sola extracció

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha accelerat i simplificat el procés de diagnòstic de l'Hepatitis C per als pacients de la ciutat evitant repetir l'extracció de sang, el que "estalvia etapes al pacient -de sis a tres-, estalvia complexitat a l'atenció primària", i evita visites així com que hi hagi usuaris que no ho completin, com succeïa en el 50%.





En una atenció als mitjans aquest dijous, el cap del Laboratori de Patologia Hepàtica dels laboratoris clínics de la Vall d'Hebron, Francisco Rodríguez Frías, ha explicat que el repte actual és l'"infradiagnòstic", perquè prop de la meitat desconeix que la té, i amb aquest procés s'aconsegueix en dies, en lloc de en mesos com abans.





Fins ara, el metge de primària demanava una primera analítica i, si es detectava el virus, calia fer una segona extracció per calcular la càrrega viral, però hi havia pacients que no acudien a aquesta o no eren derivats, mentre que amb aquest sistema es prenen les dues mostres i, si es detecta càrrega, el laboratori la calcula directament.





En els cinc primers mesos d'implementació del programa s'han analitzat ja 387 mostres, de les quals el 50% tenia càrrega viral i, d'aquests, el 60% tenia lesió al fetge, i Rodríguez ha explicat que s'estendrà a tot Catalunya.





Ha apuntat que es podria implementar també en altres malalties, com altres hepatitis. La malaltia era molt punyent i complicada anteriorment, però els avenços en els últims anys han aconseguit que es curi en el 95% dels casos amb una pastilla, de manera que actualment els malalts detectats ja estan tractats i van veure necessari optimitzar el procés entre el laboratori de l'hospital -que realitza analítiques de tota Barcelona- i els ambulatoris per augmentar el diagnòstic.