Un estudi de Harvard confirma que la sanitat universal augmenta la productivitat

L'assistència sanitària universal, recuperada fa tot just unes setmanes a Espanya, té beneficis que van més enllà de millorar la salut: augmenta la productivitat i redueix les desigualtats econòmiques i socials. Aquestes són les conclusions d'una nova anàlisi dirigit per la Harvard TH Chan School of Public Health (Estats Units), que ha estat publicat a la revista 'Science'.





Si bé la idea de l'atenció mèdica universal està guanyant ampli suport i és un imperatiu central per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i Nacions Unides (ONU), els investigadors emfatitzen que els països han d'aconseguir un equilibri entre ampliar la cobertura mèdica i garantir la qualitat de l'atenció que es brinda.





"És difícil pensar en una aspiració que reflecteixi i contribueixi al progrés humà més que la sanitat universal. El desafiament és la distribució i el repartiment, que requereixen una força política i financera sostinguda, a més de tecnologies i institucions innovadores. El més important és que no hem de centrar només en l'atenció primària ni les intervencions que promouen la prevenció de malalties i la detecció primerenca, sinó també en l'equitat social i econòmica, i la cooperació internacional", assegura David Bloom, autor principal de l'estudi.





Fa quaranta anys, els líders mundials de salut van emetre la Declaració d'Alma-Ata, que va elevar la consciència mundial de la 'salut per a tots' com un dret humà universal i va emfatitzar la importància de l'atenció primària de la salut.





"Els beneficis són abundants i van més enllà de millorar la salut. Pot generar guanys econòmics en augmentar la productivitat, i pot millorar l'estabilitat social i política alhora que redueix les disparitats de salut i les desigualtats econòmiques i socials", detallen els investigadors.





A més, expliquen que els països en els quals la major part de la despesa en atenció mèdica es paga amb finançament de l'estat tenen taxes més baixes "del tipus de despeses de salut que poden portar a la fallida a les famílies", en comparació amb els països que depenen en major mesura d'assegurances privades.





"ESCÀS" PROGRÉS EN PAÏSOS D'INGRESSOS BAIXOS





Des de la Declaració d'Alma-Ata, els països desenvolupats han aconseguit "grans avenços" cap a la cobertura universal de salut. Avui en dia, d'acord amb els investigadors, Estats Units és l'únic país d'aquest tipus al món que no proporciona explícitament sanitat universal als seus ciutadans, "tot i gastar significativament més en atenció mèdica que altres països econòmicament avançats".





El progrés cap a la cobertura universal de salut en els països d'ingressos baixos i mitjans, però, no ha estat tan ràpid, especialment entre els països situats a l'Àfrica subsahariana i el sud d'Àsia. A més, l'estudi constata que hi ha "grans disparitats" en l'atenció entre països amb ingressos similars.





Per exemple, els investigadors assenyalen que el Vietnam va obtenir 34 punts més que Nigèria en l'índex de l'OMS i el Banc Mundial que mesura la cobertura de sanitat universal, tot i que tots dos països tenen un PIB per càpita d'al voltant de 1.900 euros. Vietnam va superar a Nigèria en diverses àrees clau d'indicadors, incloent-hi la cobertura de vacunació infantil, els parts atesos per professionals qualificats i les cases amb accés a sanejament bàsic.





Un altre dels grans desafiaments que apunten els investigadors és la necessitat d'augmentar "ràpidament" el finançament de l'atenció mèdica als països d'ingressos baixos i mitjans, on les poblacions creixen simultàniament en grandària i envelleixen.





A les regions menys desenvolupades del món, s'espera que la població creixi en mil milions de persones entre 2018 i 2030, mentre que s'espera que el percentatge de persones majors de 60 anys creixi del 10,6 al 14,2 per cent.





"Aconseguir la cobertura universal de salut en entorns de baixos recursos probablement requerirà una transformació radical en la manera en què es presten els serveis de salut. Tenir personal degudament capacitat podria ser un pas important. A més, l'adopció de tecnologies innovadores, com registres mèdics electrònics, telemedicina i intel·ligència artificial per a la interpretació de radiografies i electrocardiogrames, també podria ajudar", exposen.