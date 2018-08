El Govern assegura que seguirà obrint delegacions per "legítima defensa"

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, ha assegurat que la Generalitat continuarà obrint delegacions a l'estranger "en un acte de legítima defensa".





Així ho ha assegurat després que el Govern hagi presentat un recurs contenciós-administratiu contra la reobertura de les dels EUA, Regne Unit, Irlanda, Alemanya, Irlanda, Suïssa, Itàlia i França.





Maragall ha dit que l'obertura de delegacions es farà amb un "desplegament sistemàtic i sense parar" que ha començat restituint les que ja existien i estudiant la possibilitat d'obrir a nous territoris com els països nòrdics i els Balcans.





Ha afirmat a Catalunya Ràdio que el Govern vol que Catalunya "estigui més present al món" i no creu que el recurs del Govern per presumptament no complir les condicions de la legislació vigent per a crear-pugui frenar-lo.