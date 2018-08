El Govern retreu a la Generalitat l'Ãºs de llaÃ§os grocs en institucions pÃºbliques

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha carregat contra la presència de "elements que no contribueixen a la convivència" a les institucions de Catalunya, i ha advertit que els símbols que "només representen a una part" de la població han de romandre en l'àmbit privat.





En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Calvo ha assegurat que l'Executiu no li sembla bé "enlloc i amb cap excusa" que hi hagi elements en l'espai públic "que no contribueixin a la convivència".





Preguntada per la presència de llaços grocs a Catalunya, ha recordat que els símbols que representen "a tots" estan reglats en la Constitució, i ha insistit que "la resta, que només representa una part", han de limitar la seva presència a les propietaris particulars.





Encara que no ha valorat la tasca dels Mossos d'Esquadra en identificar les persones que retiren els llaços grocs dels llocs públics, sí que ha remarcat que el seu Govern mira "amb preocupació" que "alguns elements no serveixin a la convivència i al respecte ".