El periodista Arcadi Espada denunciat per pintades en un llaç groc de l'Ametlla de Mar

La rotonda "pintada" de l'Ametlla de Mar





La Policia Local de l'Ametlla de Mar (Tarragona) ha denunciat administrativament la matinada d'aquest dissabte a vuit persones, entre elles el periodista Arcadi Espada, per fer pintades en un llaç groc situat a la rotonda d'un municipi.





Segons ha explicat l'alcalde Jordi Gaseni (ERC) en declaracions a Europa Press, entre la 1 i les 2 hores d'aquest dissabte els Mossos d'Esquadra han detectat dos cotxes aparcats sobre la rotonda, que té un monument dedicat a la pesca anomenat ' Braços i Rems '(' Braços i Rems '), i han avisat la Policia Local.





Els agents locals han constatat la presència dels vehicles mal aparcats i també han vist que un grup de vuit persones estava pintant el llaç groc instal·lat en aquesta rotonda --en l'entrada de la localitat--, de manera que els han identificat i denunciat administrativament.





Gaseni ha detallat que el llaç groc és metàl·lic i que ho han intentat arrencar i pintar en altres ocasions, pel que ha afirmat que el poble està "indignat" i que, com a alcalde, també ha decidit criticar l'episodi públicament al seu compte de Twitter.





"ARCADI ESPADA I ALTRES SET BESTIOLES MÉS"





"Enxampats i denunciats per embrutar mobiliari urbà Arcadi Espada i altres set bestioles més a la rotonda de l'Ametlla de Mar. Aquesta és la seva manera de fer. Són uns bruts i hem guanyat! Seguim. República catalana. Llibertat presos polítics", ha escrit el regidor municipal.





Fa dos dies també va criticar a les xarxes socials que havien pintat una bandera d'Espanya en el llaç i en la base del monument afirmant: "La delinqüència organitzada torna a embrutar la rotonda de l'entrada de l'Ametlla de Mar. No sigueu bruts ! Respecteu l'espai públic, que costa molt mantenir net ".





Per la seva banda, Espasa ha explicat en declaracions a 'El Mundo' com ell i un grup d'amics seus van decidir pintar el llaç groc després d'un sopar i com van aparèixer "al cap d'un minut" un vehicle de la Policia Local i dues de els Mossos d'Esquadra, després que una dona els sorprengués i donés la veu d'alarma.





"Segurament vigilen apostats", opina Arcada, que ha recordat també l'episodi de dos dies abans, quan el mateix llaç va ser objecte de pintades de protesta.