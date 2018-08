Dimas Gimeno renúncia com a conseller d'El Corte Inglés a canvi d'una quitança de 10 milions

Dimas Gimeno, expresident d'El Corte Inglés (Europa Press)





El consell d'administració d'El Corte Inglés ha acceptat la renúncia com a conseller de Dimas Gimeno, expresident del grup, després de l'acord entre les parts, ha informat la cadena de grans magatzems.





La renúncia de Gimeno es produeix hores abans que aquest diumenge se celebri la junta general del grup, en què s'anava a estudiar el seu cessament com a membre del consell. Amb la sortida de Gimeno del màxim òrgan de govern, s'extingeix tota la seva relació jurídica amb el Grup El Corte Inglés.





A mitjans del passat mes de juny, el consell d'administració d'El Corte Inglés va aprovar per unanimitat la destitució de Dimas Gimeno com a president i va aprovar el nomenament de Jesús Nuño de la Rosa com a president executiu.





No obstant això, segons fonts citades per 'El Periódico', des de l'empresa es va buscar arribar a un acord perquè Gimeno renunciés al seu lloc: menys mal a la imatge de l'empresa i, sobretot, possibilitat de convèncer Gimeno que retirés les diverses demandes interposades. Tot això a canvi d'una quitança milionària que podria estar pròxima als 10 milions d'euros.





Finalment, Gimeno hauria acceptat la liquidació, però no retirar-se completament de la batalla judicial: segons altres fonts, hauria acceptat retirar la demanda d'impugnació contra el consell que el va destituir, però no altres demandes com la que té presentades com una querella per suposada corrupció .





Gimeno va ser el designat pel seu oncle, Isidoro Álvarez, com a successor quan aquest va traspassar el 2014. No obstant això, part de la família no estava d'acord amb aquesta decisió ni amb l'estratègia adoptada per aquest al capdavant de l'empresa.