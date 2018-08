El càncer d'un dels pares pot afectar les notes escolars dels seus fills

L'experiència infantil de tenir a un dels pares amb càncer s'ha vinculat a qualificacions escolars, èxits educatius i un poder adquisitiu com adult pitjors, segons un estudi dut a terme per Facultat de Salut i Ciències Mèdiques, Universitat de Copenhaguen, Dinamarca.





Segons han assenyalat els investigadors, com més greu sigui el càncer dels pares, més gran serà l'impacte, segons indiquen les troballes.





Per això, per conèixer l'impacte potencial sobre l'assoliment educatiu general i els ingressos als 30 anys, després de tenir un pare amb càncer durant la infància, els investigadors van recórrer a 1.155.214 nens danesos nascuts entre gener de 1978 i desembre de 1999.





El rendiment escolar es va mesurar per la mitjana de qualificacions final, basat en una combinació de resultats d'exàmens i l'avaluació del docent aconseguida en novè grau -al voltant de l'edat de 15 anys- en 795,160 nens nascuts entre 1986 i 1999.





La informació sobre els nivells generals d'assoliment educatiu i l'ingrés disponible per a l'edat de 30 anys es va compilar utilitzant dades estadístiques nacionals per 360,054 nens nascuts entre 1978 i 1984. Així mateix, la severitat de la malaltia es va definir per la supervivència mitjana de 5 anys a Dinamarca per a un tipus particular de càncer, i es va classificar com a bona (més del 85%); intermedi (50-85%); i pobre (per sota del 50%).





Els nens amb experiència d'un pare amb càncer tenien una mitjana de qualificacions final més baix que els nens els pares no havien tingut càncer, quan es van tenir en compte factors potencialment influents, com ara el nivell educatiu dels pares. Tot i que aquesta diferència va ser petita, no obstant això va ser estadísticament significativa.





La mitjana de qualificacions va ser encara menor entre els nens els pares tenien poques possibilitats de sobreviure cinc anys o que havien mort a causa de la seva malaltia.





Però va ser una mica més alt entre aquells els pares tenien una bona oportunitat de sobreviure cinc anys o que encara estaven vius pel 15 ° aniversari del nen.





El càncer dels pares també es va associar amb un major risc de baix nivell educatiu, especialment si va ser el pare qui es va veure afectat. A més, aquest risc va ser 1,5 vegades més gran si les possibilitats de sobreviure 5 anys fossin dolentes, i 1,6 vegades més altes si el pare o la mare morissin. Cap d'aquestes associacions era evident si la perspectiva era bona o si el pare era viu per l'aniversari número 18 de l'infant.