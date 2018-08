Xifra rècord de 9.217 milions per a les pensions contributives a l'agost, un 4,8 per cent més

La Seguretat Social va destinar en el present mes d'agost la xifra rècord de 9.217,9 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, un 4,86% més que en el mateix mes de 2017, segons dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.





La despesa global del conjunt de pensions va arribar a superar el 8% interanual a l'avantsala de la crisi (2008). Des de fa uns anys, la despesa venia creixent a un ritme pròxim o superior al 3%. Cal remuntar-se als anys 2013, 2012 i 2011 per trobar una taxa interanual de despesa en pensions superior al 4%.





A partir de la nòmina d'agost, les quanties derivades de la pujada de les pensions prevista en els pressupostos generals de l'Estat de 2018 estan ja consolidades.





Els Pressupostos, que van entrar en vigor al juliol, contemplaven un augment del 3% per a les pensions mínimes, de l'1,6% per a la resta de pensions i l'ampliació de la base reguladora de les pensions de viduïtat per als que no percebin una altra pensió pública del 52% al 56%.





El passat 27 de juliol la Seguretat Social va abonar als pensionistes els endarreriments derivats de la pujada de les pensions recollida en els Pressupostos per a aquest any, pagant així la diferència entre la pujada del 0,25% que van experimentar les pensions l'1 de gener de aquest any i l'augment del 1,6% per a totes les pensions i del 3% per a les mínimes, no contributives i SOVI prevista en Pressupostos.





Per la seva banda, els pensionistes de mínimes, no contributives i del SOVI van rebre al juliol els endarreriments corresponents a la diferència entre la pujada aplicada a les seves prestacions a principis d'any (0,25%) i la prevista en pressupostos (3%).





La major part dels gairebé 9.218.000 d'euros destinats a pagar la nòmina de les pensions a l'agost va anar a parar a les pensions de jubilació, amb 6.549,7 milions d'euros (+ 5,3%), seguides de les pensions de viduïtat , a les que es van dedicar 1.601,9 milions d'euros (+ 4,78% en contrast amb el + 1,27% del mes anterior).





Des del passat 1 d'agost, algunes pensions de viduïtat, al voltant de mig milió, les més baixes, van augmentar la seva quantia com a conseqüència de la pujada de la base reguladora del 52% al 56%.





Al pagament de les pensions d'incapacitat permanent es van destinar 909.200.000 d'euros (+ 2,3%), les d'orfandat van suposar 133.800.000 d'euros (+ 2,9%) i les pensions en favor de familiars van totalitzar gairebé 23,2 milions d'euros (+ 5,7%).





LA PENSIÓ MITJANA DE JUBILACIÓ PUJA UN 3,4%





Com és lògic, la pujada addicional de les pensions per a 2018 recollida en pressupostos també ha impulsat a l'alça la quantia de les prestacions, que reflecteixen un ritme més elevat de creixements interanuals en comparació amb els mesos anteriors.





Així, la pensió mitjana de jubilació es va situar a l'inici del present mes en 1.102,38 euros mensuals, un 3,46% més que en el mateix mes de 2017, davant l'avanç interanual del 1,92% que registrava al juliol. Treball ha destacat que les noves altes de jubilacions, amb dades aquest cop a juliol, recullen una quantia mitjana de 1.305,29 euros mensuals.





Per la seva banda, la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat ia favor de familiars) es va situar a l'agost en 956,42 euros mensuals, fet que suposa un augment interanual del 3 , 7%, en contrast amb l'increment de l'1,8% del mes de juliol.





La pensió mitjana de viduïtat es va situar en el vuitè mes de l'any en 678,73 euros mensuals, un 4,85% més que en el mateix mes de l'any passat, mentre que la d'incapacitat permanent ha arribat a una quantia mitjana de 953,86 euros mensuals , amb un increment interanual del 1,86%.





Així mateix, la pensió mitjana d'orfandat ha pujat a 392,08 euros mensuals, un 3,2% més que a l'agost de 2017, mentre que la de a favor de familiars es va situar en 555,2 euros al mes, amb un repunt del 3 , 49%.