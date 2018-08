La tornada a l'escola costa 259 euros per alumne

L'inici del curs escolar tindrà un cost mitjà de 259 euros per alumne, un 8% més que l'any passat, segons l'Observatori Cetelem, que analitza el comportament dels espanyols respecte a la intenció de despesa amb la tornada a l'escola en comparació amb anys anteriors.





El 26% de les famílies enquestades assegura que pensa gastar més en les seves compres escolars que el curs passat. D'altra banda, el 55,5% dels consumidors enquestats gastarà el mateix en les seves compres relacionades amb aquestes dates.





Segons l'Observatori, hi ha un increment de 4 punts en el percentatge d'espanyols que espera poder realitzar una menor despesa en aquestes compres (18,5%, enfront del 14,6% el 2017). Per sobre de la despesa mitjana, un 13% de les famílies espanyoles enquestades afirma que desemborsarà més de 1.000 euros per alumne amb la tornada a l'escola.





El material escolar, els llibres i la roba són els productes que generen més despesa a les llars pel començament del curs.





En concret, el material escolar serà a la llista de la compra del 44% dels enquestats, els llibres al 39% i la roba al 35%.





Altres productes com motxilles, uniformes i material per al menjar com termos o carmanyoles augmenten les mencions dels enquestats quan són preguntats per com gastaran els diners.





Les dades analitzades en aquesta edició especial de l'Observatori Cetelem sobre intenció de despesa en la tornada a l'escola s'han obtingut a partir de la realització d'una enquesta en línia realitzada per l'empresa Investmarket Metodologia en línia (CAWI) amb una mostra de 1.000 persones.