Ryanair ha de pagar 33 milions en indemnitzacions per les vagues de l'estiu

Els més de 120.000 passatgers afectats pels nou dies de vaga que ha patit Ryanair durant l'estiu poden significar una compensació total de 33 milions d'euros, segons la plataforma en línia que gestiona demandes a aerolínies, AirHelp.





El web aconsella a tots els passatgers afectats que comprovin si els seus problemes abans o durant el vol els donen dret a una compensació financera. Aquest tipus de reclamacions es poden presentar fins a tres anys després de l'incident.





"És hora que Ryanair compensi als milers de passatgers els plans de vacances s'han vist destruïts per la seva mala gestió en els últims dos mesos, que l'han convertit en una de les temporades de viatges d'estiu més caòtiques de la història", opina la directora de comunicació global d'AirHelp, Paloma Salmerón.





Culpa "aquest tipus de companyies aèries no responsables", pels retards i cancel·lacions, ja que "no aconsegueixen oferir unes condicions de treball adequades al seu personal".





En cas de retards superiors a tres hores, vols cancel·lats o denegacions d'embarcament, els passatgers poden tenir dret a una compensació econòmica de fins a 600 euros per persona en determinades circumstàncies, a més de qualsevol transport alternatiu o el reemborsament del bitllet original.





El requisit per a això, expliquen, és que l'aeroport de sortida es trobi dins de la Unió Europea o que la companyia aèria que el transport tingui la seva base en la mateixa.





AirHelp assenyala que si un passatger pateix un retard de més de dues hores, les companyies aèries també estan obligades a proporcionar-menjar, beguda gratuïta, accés a la comunicació i fins i tot allotjament, si cal.





Referent a això, Ryanair ha assenyalat en un comunicat que "segons la normativa EU261, les compensacions a passatgers no són aplicables quan el retard o cancel·lació (en cas de vaga) està fora del control de l'aerolínia".





"Si les vagues estiguessin en mans de Ryanair, no s'haurien dut a terme. En aquesta línia, Air Help hauria d'explicar per què no van reclamar a Vueling el pagament de les compensacions EU261 durant la vaga de pilots que va tenir lloc a l'abril i maig de 2018, i per què no van prendre mesures contra aquesta aerolínia", afegeix l'aerolínia.