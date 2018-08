Dimiteix per sorpresa el ministre de medi ambient francès

El ministre de Transició Ecològica de França, Nicolas Hulot, ha anunciat aquest dimarts la seva dimissió del Govern que presideix Edouard Philippe al·legant la falta d'avenços que al seu judici s'han aconseguit en aquesta matèria en l'any que fa que és al càrrec.





Hulot ha anunciat la seva decisió durant una entrevista a l'emissora France Inter i, segons ha explicat, no havia avisat per endavant sobre la seva marxa ni a Edouard ni al president francès, Emmanuel Macron.





Segons ha explicat, ha madurat la idea durant l'estiu i no ha volgut parlar-ne amb cap dels dos perquè no li dissuadissin.





"Hem començat a reduir l'ús de pesticides? La resposta és no. Hem començat a controlar l'erosió de la biodiversitat? La resposta és no. Hem començat a posar-nos en situació de frenar l'artificialització dels sòls? La resposta és no", ha lamentat Hulot, un antic ecologista.





Per això, ha dit, "per primera vegada vaig a prendre la decisió més difícil de la meva vida". "No vull seguir mentint. No vull donar la il·lusió que la meva presència al Govern significa que estem a l'altura d'aquests problemes i, per tant, prenc la decisió d'abandonar el Govern", ha explicat.