Urkullu es decanta per la distensió proposada per Junqueras i Torra entra en pànic

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha cridat aquest dimecres al Lehendakari, Iñigo Urkullu, després pensar que ahir només va reclamar la posada en llibertat del líder d'ERC, Oriol Junqueras. En la conversa, Urkullu li ha aclarit a Torra que va demanar que es posi en llibertat a tots els presos independentistes per afavorir la distensió en la situació catalana.





Durant la seva intervenció a Sant Sebastià aquest passat dimarts, després de la primera reunió del Consell del Govern Basc que va donar inici al curs polític, el Lehendakari va considerar que, si es excarcerés els dirigents independentistes que es troben en presó preventiva, entre ells el líder de ERC Oriol Junqueras, i se sentís la seva veu a Catalunya, es podria "contribuir a la distensió".





Iñigo Urkullu va cridar a fer aquesta reflexió tot i saber, segons ha apuntat, que les seves declaracions podien causar "polèmica", en ser preguntat per la seva visita a mitjans d'agost a Junqueras a la presó de Lledoners, a petició del polític català.





Aquesta reclamació ha suscitat diverses reaccions a Catalunya i el mateix Joaquim Torra ha cridat al lehendakari aquest dimecres en pensar que només havia emplaçat a la posada en llibertat d'Oriol Junqueras per afavorir una distensió. Urkullu ha ratificat davant Torra seva petició que es excarceri a tots els dirigents independentistes, segons han informat fonts de l'Executiu basc.





Lehendakaritza ha volgut sortir aquesta tarda al pas de "les interpretacions" que s'estan fent de "els moviments" d'Urkullu, per apuntar que "és evident que els mateixos són a requeriment de qui així ho consideri i sol·liciti (en al·lusió al líder de ERC), amb plantejaments que es mantenen en la discreció ".





Després d'assenyalar que "la realitat no sempre es correspon amb opinions i elucubracions publicades", ha aclarit que el Lehendakari "no va desistir en la seva obstinació d'ajuda des de la bona fe i no entrarà en polèmiques interessades" que es pretenen fomentar pels que volen "retroalimentar les seves pròpies posicions".





EUSKADI I CATALUNYA





Lehendakaritza ha afirmat que "és obvi que Catalunya i Euskadi són realitats totalment diferents", i també està "clar" que Iñigo Urkullu no intervé "en qüestions alienes a Euskadi, si no és requerit per a això", malgrat que, en aquest cas , està sobre la taula "la qüestió del model d'Estat, la plurinacionalitat, l'autogovern o la cohesió social".





En aquest sentit, ha assegurat que hauria estat "més còmode" per Iñigo Urkullu "no visitar a qui l'hi havia demanat" i que "havia estat part important de les decisions en l'anomenat 'Procés'". "Però no és aquesta l'actitud del Lehendakari, qui, en tot cas, ha respectat sempre la discreció i primat la perspectiva humanitària de la visita", ha apuntat.