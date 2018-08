Cs presentarà mocions als ajuntaments catalans de "respecte a la convivència"

El secretari tercer del Parlament, Joan García (Cs), ha anunciat aquest divendres que el seu partit presentarà mocions de "condemna a la violència i de respecte a la convivència" en els ajuntaments catalans en què té representació.





"Els partits separatistes no van voler condemnar la violència al Parlament, però ara tenen l'oportunitat de fer-ho als ajuntaments", ha expressat García segons un comunicat de la formació.





La moció condemna tots els actes vandàlics contra seus de partits polítics, els insults, amenaces, agressions o l'assetjament contra grups i individus, alguns d'ells "electes, que estan sovintejant Catalunya".





El text rebutja tots els actes vandàlics o violents "que s'han produït i es produeixen en concentracions i manifestacions celebrades en els últims mesos a Catalunya".





També condemnen les "inadmissibles pràctiques de declarar persona non grata per les seves idees i assenyalar públicament a qui pensa diferent" i al qual actua en compliment de les funcions públiques que té encomanades.





"La violència mai pot ser considerada com un instrument legítim de reivindicació i no hi ha cap motiu de justificació", ha conclòs.