La Fiscalia demana que el cosí d'Abidal declari com a testimoni sobre el trasplantament

La Fiscalia ha demanat que el cosí de l'exfutbolista i actual secretari tècnic del FC Barcelona, Eric Abidal, declari en qualitat de testimoni pel trasplantament de fetge a l'exdefensa blaugrana el 2012.





Segons han informat fonts jurídiques i de la Fiscalia, el ministeri públic també ha sol·licitat al jutjat d'instrucció 28 de Barcelona que un metge forense visiti al cosí d'Abidal per confirmar si va ser el donant i altres diligències per possible falsificació documental.





L'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) s'ha personat com a acusació particular i s'ha sumat a la petició de la Fiscalia perquè es reobri la investigació judicial sobre el trasplantament de fetge.





Segons ha informat la institució aquest dijous, pretén d'aquesta manera que "s'aclareixin definitivament tots els aspectes del trasplantament del senyor Abidal, per considerar que el sistema de trasplantaments és part afectada en aquest procés, per transparència, compromís amb la ciutadania i per descartar qualsevol tipus de dubte sobre la seva legalitat".





PRESUMPTA COMPRA





El passat mes de juliol la Fiscalia va sol·licitar reobrir la investigació del trasplantament de fetge a Abidal després de presentar un escrit al jutjat d'instrucció 28 de Barcelona.





El cas, que investigava la presumpta compra d'un fetge per a Abidal per part del llavors president del club, Sandro Rosell, va ser arxivat pel jutge a principis d'any.





El Jutjat d'Instrucció 28 de Barcelona va rebre una inhibició per part de l'Audiència Nacional en relació al cas i les seves investigacions "no van permetre definir ni il·lícit penal ni el suposat autor o autors", de manera que es va arxivar, tot i que ara Fiscalia sol·licita reobrir-lo.





El trasplantament d'Abidal es va realitzar en 2012 per la via pública a l'Hospital Clínic de Barcelona, encara que la recuperació es va dur a terme a les instal·lacions privades de l'hospital, al Barnaclínic.