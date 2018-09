Torra busca el suport del PSC als seus pressupostos a canvi d'assegurar una majoria per Sánchez

Miquel Iceta i Quim Torra (Arxiu)





El Govern de Quim Torra busca el suport del PSC per als pressupostos de la Generalitat que està preparant per al 2019. El conseller d'Economia, Pere Aragonès no té clar l'acord amb els Comuns de Xavier Domènech, els seus socis prioritaris que s'han marcat des al Parlament.





Així, segons avança 'El Confidencial', hi ha convocada una reunió per al 23 de setembre amb la finalitat de presentar al PSC els pressupostos de la Generalitat de 2019. Per Pere Aragonès, l'aprovació del pressupost és una prioritat, ja que no vol donar-li al Quim Torra cap excusa perquè avanci eleccions. ERC ha apostat des de sempre per una legislatura llarga, una tesi a la qual s'ha sumat l'actual president de la Generalitat en l'última setmana.





No obstant això, els socialistes catalans es mostren molt reticents a donar suport als comptes que presenti Pere Aragonès al Parlament. No tant pel rigor de les mateixes com per la seva intencionalitat política. Miquel Iceta no vol aparèixer com un suport a uns pressupostos 'per fer república'.





El vicepresident Aragonès pensa seguir el camí marcat per Oriol Junqueras, ara a la presó provisional. El pressupost de Junqueras per al 2016 ja va ser molt més rigorós que els que presentava Andreu Mas-Colell. Amb això, ja s'ha guanyat el desaire de la CUP que ja s'ha despenjat abans de veure un paper dels pressupostos. Els 'cupaires' ja han anunciat que li negaran a Pere Aragonès el suport als seus comptes.









A partir d'aquí, queden els Comuns. Però amb la municipals sobre, segons analitza 'El Confidencial', potser prefereixin no pactar uns pressupostos que tampoc incrementaran molt la despesa, un augment que en tot cas estarà molt per sota dels nivells que voldria Podem.





Així, el PSC és l'aposta més segura, tenint en compte, a més, que el gir possibilista dels republicans, des que Oriol Junqueras està empresonat, facilitaria les coses.





ESCONS I PAGUES EXTRES





El poc entusiasme del PSC podria veure compensat per un canvi de cromos entre Madrid i Barcelona. ERC compta amb nou diputats al Congrés, capitanejats per Joan Tardà. Aquests nou diputats són claus perquè PSOE pugui aprovar els seus propis pressupostos aquesta tardor. Per tant, la base de l'acord no seria tant econòmica com política.





En qualsevol cas, també són necessaris els vots de CDC, amb vuit escons al Congrés dels Diputats. Alguns podrien votar a favor del pressupost de Pedro Sánchez. Però altres mai ho faran, com la diputada Míriam Nogueras, molt propera a Carles Puigdemont. Així que l'esforç d'ERC pot ser clau però no suficient.





En termes econòmics, els nous pressupostos catalans són molt importants. Serviran, per exemple, per a garantir les dues pagues extres que encara no han recuperat els funcionaris catalans, però sí els de la resta d'Espanya.





ERC, a més, fa mesos que assegurant que cal ampliar la base, que l'independentisme necessita créixer més enllà del 47% dels vots. Una cosa que JxCAT i Carles Puigdemont contemplen amb molt recel. Per tant, per a ERC comptar amb el suport socialista seria una progressió pràctica del que porten temps afirmant en teoria.