Torra insisteix en l'objectiu secessionista sense renunciar al diàleg

Quim Torra inaugura parc 1 d'octubre de Juneda (Europa Press)





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dissabte que "la via pacífica, però imparable, és la via que toca prendre a partir d'ara" i ha afirmat que sempre estendran la mà al diàleg ia la negociació.





"Només serem independents si caminem junts, units, solidàriament i fraternalment convençuts que la via pacífica és la que ens toca prendre a partir d'ara", ha subratllat Torra.





"Tenim tota la determinació, estem disposats a tots els sacrificis", ha afirmat aquest dissabte després d'inaugurar el parc de l'1 d'octubre de Juneda (Lleida), acompanyat del delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré.





Abans d'inaugurar el parc, el president ha estat rebut per l'alcalde de Juneda, Antoni Villas, i la resta de membres del consistori, ha signat el llibre d'honor a la sala de plens i més tard ha tingut lloc la inauguració, on ha pogut visitar els panells sobre la història local del municipi i on ha descobert la placa commemorativa de la inauguració del nou espai.





Després d'inaugurar el parc a Juneda, Torra s'ha dirigit a les Borges Blanques (Lleida) on s'ha realitzat el "encesa de la traca" que ha donat inici a la festa major del municipi i després ha visitat diversos espais que han estat objecte del Pla de Barris de la Generalitat.