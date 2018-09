Carmen Calvo apel·la al patriotisme d'esquerres per a un encaix de Catalunya a l'Espanya constitucional

Carmen Calvo amb Pere Aragonès (Europa Press)





La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha instat les forces polítiques del país a "fer pinya" davant la "crisi" de Catalunya, en una Espanya constitucional, en la qual la comunitat catalana "té el seu lloc" i en la qual apel·la al fet que "la política torni a la política", amb pactes en els quals tots "cedeixin i escoltin".





Així ho ha transmès en el transcurs de l'acte celebrat a l'Hotel Monument San Francisco, a Santiago de Compostel·la, davant més d'un centenar de càrrecs i militants socialistes, en el primer lloc escollit pel PsdeG per a l'inici aquest dissabte del nou cicle polític i previ a la celebració d'un dinar a la localitat d'Oroso, acompanyada del líder dels socialistes gallecs, Gonzalo Caballero, i del president de la FEMP, Abel Caballero.





A un dia que es compleixin tres mesos de l'arribada de Pedro Sánchez al govern de la Moncloa, Carmen Calvo, ha afirmat de manera contundent que el PSOE "cap altre partit li pot dir res" davant la crisi de Catalunya, i ha apel·lat al fet que "davant d'aquesta situació facin el favor de donar un cop de mà, amb seny" però també amb "patriotisme". "Perquè som patriotes d'esquerres, per Espanya, per Galícia", ha agregat.





Després de recordar que el PSOE va donar suport al govern de Rajoy, "sense mirar si convenia o no" als socialistes, quan se li va sol·licitar el seu suport en l'aplicació de l'article 155, ha defensat que el Govern té un projecte "de sortida" davant els "desajustos" que ha admès que s'han produït quaranta anys després de la creació de l'Estat de les Autonomies.





Calvo s'ha referit així a un projecte sustentat sobre el respecte a la "diversitat territorial", que haurà de "coordinar i revisar" el model en què "hi cap tothom, inclosa Catalunya", amb "la Constitució a la mà" i amb l'Estatut de Catalunya, i basat en un "diàleg" que s'ha d'entendre com una assignatura "optativa, no troncal i obligatòria".





"Es tracta de respectar a altres governs autonòmics, es tracta de respectar les urnes sempre, es tracta de respectar totes les institucions, d'anada i de tornada, quan et dic que les respectis tu les respecte jo", ha proclamat la vicepresidenta del Govern , que ha qüestionat: "ho enteneu, el hauríem d'entendre tots, no?"





"Ho hem demostrat fa mesos a l'oposició i pocs mesos després com a Govern i al mateix lloc, altres han canviat, però nosaltres no", ha prosseguit la vicepresidenta, en una intervenció en què ha reiterat que "en una Espanya constitucional, Catalunya té el seu lloc ", però en la qual els socialistes volen que" la política torni a la política".





"La política és participar, reconèixer-te en l'altre, escoltar, saber que mai estàs en possessió 100% de la veritat, i cedir per confluir", ha afegit. Des d'aquesta perspectiva, Carmen Calvo ha defensat els pactes en els quals totes les parts cedeixin i guanyin, suggerint a continuació que "quan un guanya i altres cedeixen això és un acte de violència".





Situant a Catalunya com a part del seu discurs, a Galícia, Carmen Calvo, ha aprofitat per deixar caure, entre els aplaudiments dels assistents, que mentre fa 40 anys els socialistes defensaven "la diversitat territorial", "Manuel Fraga es va abstenir i després va ser president de la Xunta de Galícia".