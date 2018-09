Puigdemont descartaria presentar-se si abans es forma un Estat català amb un Govern republicà

Carles Puigdemont i Quim Torra (Europa Press)





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha anunciat aquest diumenge que no té previst tornar a optar a la Presidència de la Generalitat si en aquest mandat es concreta la independència i es forma un "Govern republicà".





"El desig ideal és no tenir-me de presentar de president perquè significaria que hem superat positivament aquesta etapa i que hem entrat en la fase de construcció del Govern republicà", ha exposat en una entrevista a ell i al president Quim Torra publicada a El Punt Avui .





Així, si es concretés la república, considera que seria el moment de deixar pas a "nous lideratges i noves formes polítiques" i consideraria que no tindria sentit tornar a ser candidat, com ho va ser de la candidatura d'JxCat a les eleccions catalanes de desembre de 2017.





Puigdemont reivindica que en aquestes eleccions va encapçalar una llista "que va tenir molt suport" --va ser la segona més votada després de Cs -, i que tenia la majoria parlamentària per tornar a ser investit, cosa que no va ser possible per les restriccions que va posar el Tribunal Constitucional.





L'expresident assegura que encara està "en aquella posició", és a dir, que considera que va haver de ser investit, però afegeix que, si es concreta un Estat català, no es tornarà a presentar, per donar pas a nous candidats.





POLÈMICA DE TERTÚLIA





Preguntat per qui mana més actualment si ell o el seu successor en el càrrec --señalado pel propi Puigdemont--, Quim Torra, l'expresident rasa: "Ell, per descomptat. Jo no mano".





En la mateixa entrevista, Torra considera que debatre qui mana més és "una polèmica de tertúlia", i reivindica que Puigdemont segueix tenint un pes específic molt important a l'hora d'internacionalitzar la causa sobiranista.





Torra recorda que Puigdemont segueix sent el líder de JxCat encara que finalment no pogués optar a president, i considera que des del seu actual residència a Bèlgica s'ha convertit en "el líder del moviment independentista a nivell internacional".





TREBALLAR PER CATALUNYA DES BÈLGICA, ESCÒCIA I SUÏSSA





En les properes setmanes ha de definir-se el Consell de la República que JxCat i ERC van pactar crear per defensar la república catalana, i Puigdemont relata l'objectiu serà "treballar per a Catalunya des de Bèlgica, Escòcia i Suïssa" --països en què hi ha líders sobiranistes -.





Puigdemont està cridat a liderar aquest òrgan, però promet que no serà unipersonal: "És un òrgan plural i transversal com ha estat sempre el moviment independentista i ho ha de continuar sent. Seran decisions compartides i consensuades. No podem avançar d'una altra manera".