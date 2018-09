Foment prohibeix als camions circular per la N-340 i la N-420 catalanes des d'aquest diumenge

Els camions deixaran de circular en dues carreteres catalanes (Europa Press)





Els grans camions de transport de mercaderies tenen prohibit des d'aquest diumenge circular per diversos trams de dues carreteres nacionals convencionals, la N-340 i la N-420, al seu pas per Catalunya i estaran així obligats a desviar la seva ruta per les autopistes paral·leles AP -7 i AP-2, a canvi de rebaixes de fins a un 50% en el preu del peatge.





Així s'estableix en el Reial Decret aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres que té com a objectiu millorar la seguretat viària, a més de rebaixar la congestió i la contaminació.





Per a això, amb aquesta mesura es pretén reequilibrar el trànsit entre les diferents infraestructures, desplaçant el trànsit d'aquests camions de les carreteres convencionals, que suporten un "elevat trànsit de vehicles pesants", i cap a les autopistes per "maximitzar" el seu ús.





Es tracta d'una mesura que ja va deixar dissenyada i negociada l'anterior Govern i que l'actual Executiu ha "agilitzat" per posar-la en marxa, segons va avançar el ministre de Foment, José Luis Ábalos, durant la seva compareixença d'aquest dijous al Congrés.





A més, segons Foment, ha estat coordinada amb les autoritats amb competència en trànsit en els seus respectius àmbits competencials, la Direcció General de Trànsit i el Servei Català de Trànsit.





En concret, la mesura afectarà vehicles pesants de gran tonatge (de quatre o més eixos), que tindran prohibit circular per diversos trams de les carreteres N-340 i N-240 al seu pas per Catalunya i fins a la frontera amb Castelló.





En el cas de la N-340, es tracta del tram entre Peníscola (Castelló) i l'Hospitalet de L 'Infant (Tarragona), i entre Altafulla (Tarragona) i Vilafranca (Barcelona).





A la N-240, la prohibició afecta el tram entre les Borges Balnques (Lleida) i Montblanc (Tarragona).





"Es tracta de carreteres convencionals que actualment suporten un elevat trànsit de vehicles pesants, que contribueix a elevar la congestió i la contaminació acústica, sobretot en els trams urbans", argumenta Foment.





Així, en aquests traçats, els grans camions estaran obligats a realitzar el seu viatge per les autopistes paral·leles als mateixos, l'AP-7 i l'AP-2, ambdues concessions d'Abertis, tot i que comptaran amb rebaixes en el preu del peatge.





En concret, el s descomptes seran del 50% per als que realitzin recorreguts interns i tinguis 'telepeatge' i del 42,5% a la resta de supòsits i trams. Foment aportarà a la concessionària l'import de la reducció.





El desviament de camions des de les carreteres nacionals cap a autopistes paral·leles a canvi de descomptes del peatge és una iniciativa que altres governs han posat ja en marxa en altres vies, si bé fins ara tenia caràcter voluntari per als camions.





VIATGERS HABITUALS SENSE PEATGE





Així mateix, i per tal de fomentar l'ús de l'AP-7 per trànsits habituals, Foment també ha aprovat suprimir el peatge en un tram d'aquesta via per a conductors particulars recurrents.

Aquesta supressió de peatge s'articula en el traçat de la autopisa entre Vilafranca Sud (Barcelona), Vinaròs (Castelló) i Alcanar (Tarragona).





Com a usuaris habituals s'entenen a aquells que realitzin trajectes d'anada i tornada en aquest tram, amb retorn a les 24 hores i al lloc d'origen, i que tinguin 'telepeatge'. En aquest cas, l'ús de l'autopista serà de caràcter voluntari per als conductors.