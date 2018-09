Podem pretén recaptar 2.000 milions eliminant les deduccions per plans privats de pensió

Pau Echenique, secretari d'Organització de Podem (Europa Press)





Podem ha proposat al Govern eliminar les deduccions fiscals per invertir en plans privats de pensions, mesura amb la qual la formació calcula que l'Estat podria ingressar uns 2.000 milions més, aproximadament, millorant les arques de la Seguretat Social.





Així ho ha avançat el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, en una entrevista a Europa Press, en què ha indicat que aquesta mesura és una de les tres principals propostes remeses a l'Executiu socialista per augmentar els ingressos de la Seguretat Social.





Actualment, les aportacions que es realitzen a fons de pensions privats tenen exempcions fiscals fins a un màxim de 8.000 euros anuals.





El col·lectiu de tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) considera que les deduccions per invertir en aquests instruments d'estalvi són regressives perquè beneficien les rendes més altes. Així, mentre que els ciutadans amb una renda inferior als 30.000 euros es beneficien del 29,3% de les reduccions fiscals, els que guanyen a partir de 60.000 euros gaudeixen del 70,7% de les mateixes.





Una altra de les mesures proposades per Podem, compartida per Pedro Sánchez i pels sindicats, és destopar la cotitzacions socials per elevar la recaptació. La base màxima per la qual es cotitza el 2018 se situa en 3.751,2 euros al mes, corresponent a un salari de 45.014 euros anuals. Amb aquesta mesura s'aconseguiria augmentar la recaptació en més de 4.400 milions anuals.





La tercera mesura és eliminar les bonificacions a les empreses per les cotitzacions, com tarifes planes i similars, "sobre el que hi ha força consens que no han servit per generar ocupació", segons Echenique.





"Pensem que amb aquestes mesures es podria avançar en l'estabilitat del sistema de pensions", ha subratllat el dirigent polític, que ha avançat que aquests temes es tractaran en una taula de pensions, de Seguretat Social i d'Ocupació que es reunirà properament amb presència de membres de l'Executiu i de la formació estatge.





Revaloritzar les pensions AMB EL IPC





En el que sí ha arribat un acord Podem amb el Govern és en la revalorització de les pensions tant aquest any com el que ve amb l'Índex de Preus de Consum (IPC) per garantir el poder adquisitiu dels pensionistes.





"Hem arribat a un acord perquè es revaloritzin les pensions en 2018 i també el 2019 amb l'IPC, dada que no es coneix fins a final d'any. El PP i el PNB van estimar un cert IPC, però sembla que va a ser superior" , ha assenyalat Echenique.





Respecte a la manera de compensació als pensionistes pel possible desviament de l'IPC, el dirigent de Podem ha explicat que, "a principis de l'any vinent, quan ja se sàpiga l'IPC de 2018, si és superior a l'1,6% establert, es compensarà els pensionistes mitjançant una paga única perquè no perdin poder adquisitiu en 2019, i el mateix es farà el 2020", ha detallat.





Echenique ha destacat que la inversió en pensions és una de les de major volum de les que ha d'afrontar l'Administració pública, "és una part molt important de la inversió social".





"Per tant, al Govern no només li vam traslladar la necessitat de revaloritzar les pensions amb l'IPC, de derogar el factor de sostenibilitat, sinó que a més li hem proposat diferents maneres d'augmentar els ingressos de la Seguretat Social", ha indicat.