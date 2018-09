Estalvi, préstecs i llibres usats per a una tornada a l'escola que suposa uns 300 euros per alumne

La tornada a l'escola representa una despesa d'uns 300 euros per alummne (Europa Press)





Més de la meitat de les famílies espanyoles estalvien per poder afrontar les despeses de l'inici del curs escolar, que comença aquesta setmana en diverses comunitats autònomes. Les despeses, segons dades de diversos estudis consultats per Europa Press, se situen en una mitjana d'uns 300 euros per fill, encara que l'organització de consumidors OCU eleva el cost mitjà per alumne fins als 500 euros.





Segons l'Observatori Cetelem, l'inici del curs escolar tindrà un cost mitjà de 259 euros per alumne, fet que suposa 8% més que l'any passat, tot i que un 13% de les famílies espanyoles enquestades afirma que desemborsarà més de 1.000 euros per alumne amb la tornada a l'escola. Aquest estudi afirma que el 26% de les famílies enquestades pensa gastar més en les seves compres escolars que el curs passat.





Segons una altra enquesta realitzada per Privalia, la despesa de la tornada a l'escola se situa entre els 100 i 300 euros per fill en el 56% de les famílies, suposant els llibres de text la meitat del pressupost.





D'altra banda, l'estudi de Privalia revela que el 48% de les famílies reutilitza roba o material escolar per estalviar al setembre, i el 56% utilitza 'outlets en línia per a abaratir les compres. En aquest sentit, un altre estudi de la botiga en línia Stikets assegura que el 60% dels espanyols realitza les compres de la tornada a l'escola per internet.





LLIBRES DE SEGONA MÀ I INTERCANVI





Dins dels consells que ofereix l'OCU per estalviar, recomana la recerca llibres de segona mà. "En els últims anys han prosperat diferents iniciatives que afavoreixen l'intercanvi de roba, llibres i material escolar, amb plataformes i associacions", explica l'OCU, que també recomana prendre prestats els llibres de lectura de les biblioteques públiques o intercanviar-los en plataformes d'internet com Bookint, BolsaDeLibros, Donaz o TruequeBook.





"També és possible tractar d'intercanviar o recuperar (rebaixats o gratuït) els llibres usats del curs anterior i que gestionen els mateixos centres o les associacions de pares (AMPA)", expliquen des de l'OCU. Segons el web Milanuncios, la venda de llibres escolars usats es dispara a l'estiu un 194% i mou un negoci de gairebé un milió d'euros entre juliol i setembre a Espanya.





UN 60% DE FAMÍLIES ESTALVIA AMB ANTELACIÓ





Per afrontar aquestes despeses, el 60% de les famílies espanyoles assegura que estalvia amb antelació, segons un estudi del Grup Kruk, un percentatge que ha augmentat lleument, 3,4 punts, respecte a l'any passat. No obstant això, algunes famílies no poden afrontar les despeses sense ajuda.





"Tornar a les aules comporta un desemborsament considerable per a moltes famílies, al qual no sempre és fàcil fer front. El 9,3% de les llars espanyoles arriba a final de mes amb molta dificultat i fins i tot un 37,3% no va tenir capacitat per afrontar despeses imprevistes. per tant, en molts casos es veuen obligats a recórrer a préstecs i finançament extern, per pagar aquestes despeses extraordinàries", assegura el responsable de finances de Rastreator.com, Víctor López.





CONCILIACIÓ FAMILIAR





Les despeses no són l'única preocupació de pares i mares quan els seus petits tornen a les aules. Segons l'enquesta de Privalia, la conciliació familiar durant el curs preocupa un 38% dels adults. Tres de cada quatre famílies enquestades assenyalen que el que més valoren els seus fills és no anar amb presses i tenir temps de qualitat abans i després d'anar al col·legi; seguit per conèixer als seus amics i professors d'aquests (45%) i que els portin i recullin del col·legi (37%).





Per motivar els menuts a l'hora de tornar a matinar per anar a l'escola, el grup Brains International Schools aconsella reprendre la rutina de mica en mica des de dies abans de la tornada a l'escola, involucrar els nens en els preparatius del material escolar, enaltir aspectes positius com el retrobament amb amics i no establecerles metes ni objectius.





"Molts nens viuen amb gran il·lusió la seva tornada a les aules i reprendre el contacte amb els seus companys de classe. No obstant això, alguns alumnes, especialment en el cas dels més petits, viuen amb angoixa la volta a classe i no dubten a mostrar les seves sentiments entre plors i plors el primer dia de col·legi", apunta la psicòloga i coordinadora del departament d'Orientació del grup Brains International Schools, Ana Herrero.