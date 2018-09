Barcelona, ​​Girona i Lleida en avís de risc per pluges i tempestes per aquest dilluns

Baixada de temperatures, pluges i tempestes per aquest dilluns (Europa Press)





Les temperatures descendeixen aquest dilluns 3 de setembre a gran part de la Península, on no se superaran els 35ºC de màxima, i les tempestes i ruixats tornaran, posant en avís (risc) a les províncies d'Osca, Barcelona, Girona i Lleida, tant per pluges com per tempestes, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





Els termòmetres experimentaran una baixada de les temperatures a la Península --a excepció de l'àrea mediterrània i les Canàries, on s'esperen pocs canvis--, que serà notable en l'interior de Galícia, al Cantàbric i al sud-oest peninsular.





Durant la jornada, s'esperen cels poc ennuvolats al litoral cantàbric, mentre que a la resta de la meitat nord i interior del sud-est de la Península hi haurà intervals ennuvolats amb xàfecs i tempestes.





Segons la predicció de l'AEMET, aquestes seran més probables al terç oriental de la Península, on podrien ser localment fortes i amb calamarsa, així com a l'interior sud de Galícia i nord-oest de Castella i Lleó, on podrien ser localment fortes. A la resta de la Península i Balears es preveuen cels poc ennuvolats, i a les Canàries, ennuvolat al nord i poc ennuvolat al sud.





Finalment, hi haurà predomini de vent del nord-est a Galícia, àrea cantàbrica i Canàries, amb intervals de fort en el litoral nord-oest gallec i Canàries, i amb la Corunya en avís per aquest fenomen; i vent fluix a la resta, predominant la component sud.