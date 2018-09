Puigdemont imparteix una conferència a Amsterdam sobre la ira en política

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont oferirà el dimarts 2 d'octubre una conferència a Amsterdam sobre la ira en política, el que el portarà a abandonar Bèlgica per segona vegada des del seu retorn al país després d'estar retingut per la justícia alemanya.





La conferència, titulada 'Sign of the Times: Mad as Hell', tindrà lloc a l'espai Teatre Internacional de la capital neerlandesa i es centrarà en la presència de l'enuig en la societat actual i el seu impacte en qüestions com el Brexit i l'elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units, segons informa el centre d'estudis polítics de Ball, que organitza l'esdeveniment.





De Balie destaca que Puigdemont "provoca molta oposició al endurit debat polític europeu, però també sap com jugar l'enuig popular en la seva lluita per una Catalunya independent".





La intervenció de Puigdemont coincidirà amb el primer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre i li permetrà donar la seva visió sobre el paper de la ira en la política catalana i espanyola, i també sobre el seu paper a Europa.





"Hem de trobar una manera de superar l'enuig polític? O és l'enuig una emoció indispensable en la lluita per la igualtat de drets?", es pregunta la institució.





La conferència forma part de la sèrie 'Sign of the Times' que ha portat a Amsterdam qüestions com la identitat política i sexual de la mà de ponents com Femke Halsema, Thierry Baudet, Maaike Meijer visió sobre Deul, Kamel Daoud i Shrin Musa.