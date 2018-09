El Defensor del Poble demana retirar els símbols independentistes d'edificis públics

El Defensor del Poble, Francisco Fernández Marugan, ha fet una petició pública a la Generalitat de Catalunya perquè retiri els símbols grocs de l'independentisme dels edificis públics, alhora que es mostra "preocupat" pel "deteriorament" de la convivència en aquesta comunitat autònoma i ha començat a donar tràmit a les queixes sobre aquest assumpte. Ja ho ha fet amb la d'un ciutadà particular i està estudiant la presentada per Ciutadans.





Així ho ha exposat el Defensor del Poble en una declaració institucional en què reclama als poders públics catalans que respectin el "principi de neutralitat ideològica" que ha de regir "qualsevol societat lliure, oberta, democràtica i tolerant".





En aquest sentit, Fernández Marugán recorda que "el principi de neutralitat ideològica propi d'una societat pluralista és incompatible amb la presència en els edificis públics de símbols d'una ideologia".













En aquesta declaració, el Defensor es mostra especialment preocupat pel "deteriorament de la convivència en els espais públics de Catalunya".





Ha condemnat les agressions sofertes per una ciutadana que retirava llaços grocs en el parc de la Ciutadella a Barcelona i per un treballador de Telemadrid en el transcurs d'una manifestació per prostestar, precisament, per l'agressió de l'esmentada dona.





El Defensor del Poble considera molt important que la propera Junta de Seguretat Estat-Generalitat abordi la situació derivada de l'ús i retirada de símbols de contingut ideològic en els espais públics.









A més, exposa que la institució ja ha començat a "rebre i tramitar queixes" sobre l'ús de símbols ideològics en els edificis públics. De fet, exposa que a principis d'agost el Defensor va emparar a un ciutadà que es queixava de la instal·lació de llaços grocs a la façana de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.





El Defensor recorda també que el diputat al Congrés Joan Carles Girauta va presentar divendres, acompanyat de la presidenta de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, un escrit motivat en el qual planteja diverses qüestions relatives a la situació de Catalunya que "s'està analitzant de manera detallada".