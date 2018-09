Cau el turisme a l'estiu a Catalunya

Catalunya ha estat la primera destinació principal dels turistes estrangers a Espanya en els set primers mesos de l'any amb 11 milions de turistes, un 2,2% menys que en el mateix període de 2017, seguida de les Canàries, amb 7,9 milions dels clients (-2,6%), i de les Balears, amb 7,9 milions (-0,4%).





Segons les dades de l'Enquesta de Moviments Turístics en Frontera (Frontur) publicada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Espanya va superar 47,1 milions de turistes internacionals en els set primers mesos de l'any, fet que suposa un augment del 0,3% respecte al mateix període de 2017.





Al juliol, Espanya ha rebut 10 milions de visitants internacionals, un 4,9% menys que el mateix mes de 2017 -la major caiguda en 8 anys- que van realitzar una despesa total de 11.747.000 d'euros, fet que suposa un descens del 0, 9% respecte al mateix mes de 2017.





A nivell nacional, la despesa que van realitzar fins al juliol va arribar als 50.691.000 d'euros, amb un increment del 3% respecte al mateix període de 2017, d'acord amb l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur) publicada també aquest dilluns pel Estadística.





La durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals es va situar en 7,7 dies al juliol, fet que suposa un descens de 0,4 dies respecte a la mitjana de juliol de 2017.





PAÏSOS





Per mercats, en el que va d'any, Regne Unit (amb més de 10,6 milions de turistes estrangers) es va mantenir com el primer mercat emissor tant en despesa com en arribades, però va registrar un descens del 2,8% respecte als set primers mesos de 2017 en el nombre de visitants.





De gener a juliol, els visitants britànics van gastar 10.065.000 d'euros, fet que suposa un augment del 1,1%. La despesa mitjana per turista de 947 euros (+ 4%) i una despesa diària de 125 euros (+ 4,3%) fins al juliol. No obstant això, l'estada es va reduir lleugerament fins 7,55 dies (-0,31%).









El va seguir Alemanya amb prop de 6,5 milions de turistes internacionals, amb una caiguda del 5,8% en les entrades, i una despesa de 6.640 milions d'euros, un 3,4% menys. La despesa mitjana per turista puja 1.029 euros (+ 2,6%) amb una despesa mitjana diària de 133 euros (+ 7,45%) en els set primers mesos. La durada mitjana del viatge també es va escurçar i es va situar en 7,73 dies (-4,55%).





En tercera posició es va situar França, amb 6,2 milions de visitants, un 1,7% menys, i una despesa realitzada de 3.907 milions d'euros, un 2,9% més. La despesa mitjana per turista en el que va d'any va ser de 630 euros (+ 4,7%) amb una despesa mitjana diària de 95 euros (+ 4,44%). La durada mitjana del viatge es va mantenir en 6,63 dies.





Les comunitats autònomes amb major pes en despesa són Catalunya, que va captar el 23,3% del total fins al juliol; Canàries (19%) i Balears (16,1%).





En els set primers mesos de l'any, els turistes que van visitar Catalunya van augmentar un 7,14% la seva despesa fins a un total de 11.832.000 d'euros, amb una despesa mitjana per turista de 1.075 euros (+ 9,5%) i una despesa mitjana diari de 190 euros (+ 9,6%). L'estada mitjana va ser de 5,6 dies un 0,1% menys.