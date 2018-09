Casado exigeix ​​a Sánchez que aclareixi de quin referèndum parla

El president del PP, Pablo Casado, ha exigit al president del Govern central, Pedro Sánchez , que aclareixi quin referèndum està disposat a convocar a Catalunya i ha apuntat que sospita que no serà sobre l'autogovern, com ha dit Sánchez, perquè "no hi ha més matèries" a traspassar.





En declaracions al Congrés, Casado ha explicat que aquesta ampliació de competències només podria donar-se trencant la igualtat entre comunitats, el que per al seu partit és una línia vermella que no es pot creuar.





"No hi ha cap consulta de llançar a la societat catalana que no passi per la ruptura de la igualtat amb la resta d'Espanya", ha subratllat.





Ha advertit a Sánchez que quedarà "incapacitat" per seguir en el càrrec si admet una consulta que serà "d'autodeterminació" encara que "la cridin d'autogovern".





El líder del PP ha aplaudit que la seva formació recorregués al seu dia al Tribunal Constitucional l'Estatut i que a causa de la sentència s'eliminés, per exemple, la proposta en matèria de Justícia. "Ara mateix, els colpistes estarien sent jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, nomenat pels mateixos partits que han comès aquest atropellament a la legalitat", ha dit.





DIU QUE HA PACTAT AMB ELS INDEPENDENTISTES





Per Casat, a Pedro Sánchez l'ha traït el seu subconscient i ha reconegut "una vegada més" el que segons el PP ha pactat amb els partits independentistes que van recolzar la seva arribada al Govern central. Si la consulta es va a organitzar "al dictat" d'aquests grups, el dirigent popular ha exigit al president que la convoqui a tot Espanya i que sigui en forma d'eleccions generals.





Ha insistit a reclamar que es facin servir les paraules sense ocultar-les i que es parli d'autodeterminació i no d'autogovern perquè a aquest no li queda recorregut a Catalunya.