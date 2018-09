Torra defensarà la reactivació de la república a la seva conferència rupturista

El president de la Generalitat, Quim Torra, obrirà aquest dimarts a les 19 hores el curs polític amb la conferència 'El nostre moment' des del Teatre Nacional de Catalunya, on exposarà la seva proposta sobre quin camí polític ha de transitar Catalunya en els propers mesos.





Torra s'ha reservat els detalls del contingut de la seva exposició per a aquest mateix dimarts, però la setmana passada va oferir la línies mestres de la seva intervenció als membres del Govern, i també l'ha compartit amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i amb els presos sobiranistes.





El president català assegura que el seu Executiu vol seguir avançat cap a una república catalana i aquest dilluns s'ha expressat així en una entrevista de TV3: "Arribaré fins al final. El meu únic límit és el Parlament de Catalunya".





Així, el president català es mostra disposat a seguir apostant per la independència, però avisa que només donarà els passos en aquesta direcció si el Parlament li ho avala i, per tant, si hi ha un consens cap a on ha d'avançar entre la majoria que formen JxCat, ERC i la CUP.





Segons l'esquema que proposa, la Cambra catalana, que ha de celebrar un Debat de Política General el 2 d'octubre per orientar l'activitat del Govern, serà clau per determinar els seus passos: "És l'únic al que he de lleialtat i, per tant, sobre el tema obediència arribaré tan al final com el Parlament vulgui arribar ".





REACTIVAR LA REPÚBLICA





El títol de la conferència -'Nuestro momento'- al·ludeix veladament al que el president ha desenvolupat en els últims mesos: considera que en un futur pròxim hi haurà un altre 'momentum' en què el sobiranisme podrà reactivar la república amb garanties d'èxit .





En un acte a Barcelona el 25 de juny de passat, el president català ja va exposar que aposta perquè institucions i societat civil busquin "crear un moment, una oportunitat" per tornar a impulsar la república i, aquesta vegada, sí fer-la efectiva.





Una de la incògnites de la intervenció és si explicarà com pensa reaccionar el seu Govern davant el proper judici dels presos sobiranistes i, sobretot, si planteja alguna resposta davant eventuals sentències condemnatòries.





La setmana passada va explicar que la idea de la conferència és, sobretot, "reprendre la iniciativa" per tornar al sobiranisme un pla definit d'aplicar després d'uns mesos en què no ho ha tingut per l'aplicació de l'article 155 i les dificultats per formar Govern.