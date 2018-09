Torra crida a la mobilització: "Arribaré fins al final. El meu únic límit és el Parlament"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat la mobilització ciutadana per culminar el procés independentista i ha assegurat: "Arribaré fins al final. El meu únic límit és el Parlament de Catalunya".





Aquestes declaracions es produeixen poc després de conèixer-se la carta que ha enviat el líder d'ERC, Oriol Junqueras, des de la presó, en la qual crida a apaivagar els ànims .





Torra considera que només ha de "lleialtat" a la cambra catalana, de manera que "sobre el tema obediència arribaré tan al final com el Parlament vulgui arribar" i ha restat importància a les amenaces de tornar a aplicar l'article 155 a Catalunya.





Segons l'opinió de Torra, el procés judicial contra els polítics presos sobiranistes suposa una "farsa" orquestrada pel Govern espanyol per tal d'acabar amb el moviment independentista i, davant d'això, augura que en els propers mesos hi haurà una "mobilització permanent en defensa dels drets civils ".





Torra defensa prendre els carrers de forma pacífica "si el poble de Catalunya li sembla que és una de les vies".





Sobre la conferència política que preveu presentar aquest dimarts al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) de Barcelona, ha explicat que se centrarà en l'independentisme i en els drets i les llibertats civils.





En una entrevista a TV3, també s'ha referit a la polèmica dels llaços grocs: "Si no volem llaços grocs en els carrers, traguem als presos polítics i que tornin els exiliats, i segur que no hi haurà", ha tancat.