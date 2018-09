El PDeCAT rebutja el referèndum d'autogovern de Sánchez i insisteix en la independència

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha advertit el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que la celebració d'una consulta per l'autogovern és "ja és del passat" i ara és el "moment de demanar un referèndum d'independència".





A més, ha admès que l'independentisme ha de "explorar altres vies" per afrontar el procés que conclogui amb la proclamació de la República davant la resposta "brutal" que l'Estat va donar a l'octubre.





Bonvehí ha interpretat que, amb les seves paraules, Pedro Sánchez sembla tenir "clar" que "això ha d'acabar amb un referèndum, votant la gent", però ha afegit que a Catalunya "la seva proposta ja és de passat, no és la que la ciutadania espera en aquest moment ".





Ha recordat que la seva formació vol que el procés sobiranista "finalitzi o segueixi a través d'un referèndum" i està conforme amb negociar els termes de la pregunta.





"No descartem cap opció per preguntar en aquest referèndum, però és evident que una de les opcions que hi ha d'haver en el referèndum és preguntar per la independència de Catalunya i això és el que sembla que Pedro Sánchez no vol", ha afegit en declaracions a Ràdio Euskadi.





RULL I ERC





Davant les paraules de l'exconseller de Junts per Catalunya Josep Rull, ara a la presó, que aposta per "repensar l'estratègia" del procés i descarta la "desobediència", ha assegurat que "l'independentisme ha de repensar alguns dels termes que li ha fet arribar fins aquí".





El president del PDeCAT ha defensat que l'independentisme "ha encertat" però "no va ser capaç de veure que l'Estat espanyol actuaria tan brutalment".





"En aquest sentit, en l'actuació de l'Estat, hem de fer una reflexió i explorar altres vies, perquè a la que fem servir a l'octubre de l'any passat l'Estat va respondre d'una manera que no prevèiem", ha indicat.





Segons ha precisat, igual que ERC, el PDeCAT entén que s'ha de "dialogar i negociar" amb l'Estat. No obstant, ha recordat que "el mandat de la gent està en que vol ser un estat propi, una república independent" i, per això, no va a "rebaixar" aquests plantejaments "a l'hora de negociar amb el Govern".