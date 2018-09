Ana Pastor convida Torra a exposar el seu projecte al Congrés

La presidenta del Congrés, Ana Pastor (PP), ha convidat el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, a acudir al Parlament per explicar la seva posició i també "escoltar" la de la resta de partits polítics, i ha defensat que el diàleg s'abordi en les institucions i no només en els mitjans de comunicació.





En un esmorzar informatiu de Nova Economia Fòrum, Pastor ha assegurat que comparteix l'apel·lació al diàleg, que és "molt necessari", però ha apostat perquè es desenvolupi en les institucions i dins de la Constitució.





"Al Parlament sempre hi ha d'haver espai per a tots els plantejaments, però cal que es trobin dins de la llei i, si no, canviem la llei", ha afegit la presidenta de la cambra baixa davant els diversos companys i càrrecs del seu partit entre ells, el president, Pablo Casado, qui s'ha encarregat de la seva presentació, i de, entre altres, el portaveu parlamentari del PDeCAT, Carles Campuzano.





Durant la seva intervenció, Pastor ha fet una fèrria defensa de la Constitució, tot i admetre que pot canviar-se des de la "responsabilitat", una llei de lleis en la defensa, ha dit, cal "rebutjar" el "xantatge" dels separatistes i garantir la "integritat" d'aquests "milers" de catalans "als que volen silenciar".





Preguntada en concret sobre la polèmica al voltant dels llaços grocs, ha dit coincidir amb el Defensor del Poble en què les administracions, cadascuna en l'àmbit de la seva competència, evitin la utilització dels espais públics per col·locar símbols partidistes que no fan més que "dividir els ciutadans".





A més, la presidenta del Congrés ha apuntat que espera que la Fiscalia actuï davant tots els actes en què hagi pogut haver violència i contra els que hagin comès o puguin cometre qualsevol tipus de delicte d'odi, i ha defensat la conveniència de regular l'ús de els símbols, tal com va avançar aquest dilluns el president del seu partit, Pablo Casado.









La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dimarts que Quim Torra està obert a anar al Congrés, però ha demanat a la presidenta de la Cambra baixa més detalls de com proposa que sigui aquesta compareixença.





"La nostra reacció no és un 'no'. No ens tanquem, però volem saber més detalls. Què és l'es vol fer? Estem oberts perfectament a escoltar tot allò que sigui debat i diàleg", ha exposat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.