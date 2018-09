Torra valora comparèixer al Congrés després de la invitació d'Ana Pastor

Imatge d'arxiu d'Artadi, Aragonès i Torra al Consell Executiu.





La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dimarts 4 de setembre que el president de la Generalitat, Quim Torra, està obert a anar al Congrés, però ha demanat a la presidenta de la Cambra baixa, Ana Pastor, més detalls de com proposa que sigui aquesta compareixença.





"La nostra reacció no és un 'no'. No ens tanquem, però volem saber més detalls. Què és el es vol fer? Estem oberts perfectament a escoltar tot allò que sigui debat i diàleg", ha exposat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.





Artadi ha expressat que Pastor només ha llançat una proposta: "No sabem si la idea és fer un monogràfic sobre la situació catalana, sobre la manca de democràcia i la vulneració de drets". De manera que el Govern està a l'espera que la presidenta del Congrés pugui donar "més detalls", ha mantingut.





El Govern reacciona així a la proposta llançada per Pastor , que aquest dimarts ha convidat el president català a anar al Congrés "a dialogar amb la resta de forces polítiques sobre el sistema constitucional", una idea que la Generalitat veu poc concreta, i per això demana més informació.