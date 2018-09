PP i Cs trunquen la reforma de la Llei d'Estabilitat per la via urgent

Imatge d'arxiu del líder de Cs, Albert Rivera, al Congrés.





El PP i Ciutadans han units els seus vots per rebutjar tramitar per la via d'urgència i en lectura única la reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària presentada per PSOE i Podem per impedir un veto irreversible del Senat a la senda del dèficit.





Aquesta reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària va ser registrada a l'agost pel PSOE, Units Podem, ERC i Compromís pretén tornar al mecanisme que va fixar Zapatero perquè el possible veto del Senat al sostre de despesa i la senda de dèficit no sigui irreversible.





Per aconseguir que s'aprovi com més aviat i així accelerar la presentació d'uns nous pressupostos generals, el PSOE i Podem van demanar que la reforma es tramités pel procediment d'urgència, fet que suposa escurçar els terminis a la meitat, però els populars i el partit taronja han truncat aquesta possibilitat.





En la seva primera reunió després del parèntesi estival, la Mesa del Congrés ha admès a tràmit la proposició de llei, però ha rebutjat aquesta tramitació d'urgència.





RIVERA, FAVORABLE A LA VIA ORDINÀRIA





Ciutadans ja havia manifestat la seva oposició a la tramitació 'exprés' de la reforma i fins i tot aquest dimarts el partit de la formació taronja, Albert Rivera, s'ha mostrat disposat a donar suport a la iniciativa sempre que es tramités per la via ordinària com un projecte de llei.