El vaitot de Torra: demana l'absolució dels presos i negociar l'autodeterminació

Torra durant un moment de la conferència.





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit aquest dimarts que la proposta del president del Govern central, Pedro Sánchez, de celebrar un referèndum sobre un nou Estatut és "interessant" però li ha reclamat que accepti la celebració d'un referèndum d'independència.





L'interès que suscita en Torra la proposta de Sánchez rau en el reconeixement de l'executiu central de "la crisi institucional provocada per la sentència contra l'Estatut i, alhora, de l'reconcimiento que la solució ha de venir per una via política", ha afirmat en la seva conferència 'El nostre moment' (El nostre moment).





"Però, president Sánchez, el debat a la societat catalana no és sobre un Estatut. El mandat de l'1-O està vigent i treballem per fer-lo efectiu. Només un referèndum d'autodeterminació acordat, vinculant i reconegut internacionalment pot renovar aquest mandat", ha advertit.









PRESOS SOBIRANISTES





Torra també ha afirmat que no acceptarà eventuals sentències condemnatòries del Tribunal Suprem contra els presos sobiranistes: "Personalment no puc acceptar ni acceptaré cap sentència que no sigui la lliure absolució".





El president de la Generalitat ha explicat que, si són condemnats, estudiarà quines decisions ha de prendre i es posarà "a disposició del poble de Catalunya a través dels seus representants legítims al Parlament".





Torra ha acusat l'Estat de tractar de destruir l'independentisme en els últims mesos a través del 155 i de la presó preventiva a exmembres del Govern, i ha assegurat que en cap cas renúncia a la independència: "Aquesta proposta que faig al poble de Catalunya té una divisa molt senzilla: o llibertat o llibertat ".