El Govern central contesta Torra: "Les sentències dels jutges cal acceptar-les"

El Govern central manté la seva determinació de normalitzar relacions amb la Generalitat tot i el discurs del president, Quim Torra, a què ha recordat que les sentències judicials "cal acceptar-les".





En una breu intervenció al Palau de la Moncloa, la portaveu de l'Executiu central, Isabel Celáa, ha indicat que Torra "està en el seu dret de dir" quan sosté que no acceptarà una altra sentència que no sigui l'absolució dels presos del 'procés'.





"Però òbviament el sistema judicial és un sistema garantista i té recursos i possibilitats. Pas a pas. No parlem de futuribles. Gairebé cap persona que està sotmesa als tribunals té molta determinació per acceptar les sentències, però finalment les sentències dels jutges hi que acceptar-les", ha assenyalat Celáa.





La portaveu ha lamentat que Torra hagi fet un discurs ple d'elements més propis dels segles XIX i XX que del segle XXI i dirigit exclusivament a un públic independentista.