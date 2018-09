Desenvolupen una teràpia que desperta les defenses contra el càncer

Investigadors espanyols estan treballant en una nova teràpia, que ha estat registrada com 'Celyvir', que ha demostrat l'efecte antitumoral de virus oncolítics amagats en cèl·lules mare mesenquimals, concretament actua com una mena de 'cavall de Troia' cel·lular que desperta al sistema immune antitumoral.





La investigació, realitzada en ratolins a la Unitat de Biotecnologia Cel·lular de l'Institut de Salut Carlos III, acaba de ser publicat a 'Cancer Immunology, Immunotherapy'.





"La nostra investigació ha demostrat en ratolins que les cèl·lules mare mesenquimals que transporten al virus antitumoral podrien obtenir-se tant del propi pacient (cèl·lules singèniques) com d'un donant (cèl·lules al·logèniques), reduint en un 35 per cent el volum tumoral", explica Álvaro Morales , autor principal de la publicació.





En ambdós casos, el tractament no només va aconseguir activar la resposta immune, sinó que va augmentar la infiltració de certes cèl·lules immunes anticancerígenes (els anomenats neutròfils N2 anti-tumorals) en els tumors tractats.





Estudis anteriors han demostrat que aquesta major infiltració del sistema immune en el tumor està extensament relacionada amb un millor pronòstic de la malaltia i una major resposta a altres inmunoteràpies.





Els virus oncolítics són virus que es repliquen selectivament en cèl·lules tumorals, destruint-les. El problema d'aquesta viroteràpia oncolítica és que el virus no arriba al tumor per si sol, ja que el sistema immune sol exercir una resposta antiviral contra ell.





Per solucionar-ho, la Unitat de Biotecnologia Cel·lular, liderada per Javier García Castro, utilitza cèl·lules mare mesenquimals, transportant aquests virus en el seu interior com si d'un cavall de Troia cel·lular es tractés. D'aquesta manera, el virus oncolític arriba al tumor dins de les pròpies cèl·lules mare, on s'allibera i produeix una major resposta antitumoral.





"Els resultats obren la possibilitat de produir un tractament universal de cèl·lules mare mesenquimals com transportadores del virus oncolític sense necessitat d'obtenir-les dels pacients, el que facilita la rapidesa i disponibilitat d'aquesta viroinmunoteràpia", assenyala Morales.





S'ha demostrat el tractament amb 'Celyvir', compost amb cèl·lules mare mesenquimals infectades amb l'adenovirus oncolític ICOVIR-5, en neuroblastoma. No obstant això, assenyala la investigació encara es desconeix la millor eficàcia de les cèl·lules mare mesenquimals singèniques o al·logèniques com a portadores de cèl·lules i el paper específic del sistema immune en aquesta teràpia.