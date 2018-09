Laliga estudia celebrar més partits als Estats Units malgrat el rebuig de jugadors i afició

Laliga segueix endavant en els seus plans de jugar alguns partits de la temporada als Estats Units. Així ho ha anunciat el director general de Laliga a l'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica (MENA), Fernando Sanz, en la presentació de la nova col·lecció de cromos de Laliga Santander 2018-19 de Panini.





"Hi ha una proposta per poder jugar als Estats Units en un futur. ¿El Girona-Barça? Estem treballant amb aquesta possibilitat, però també en altres", ha indicat.





Sanz va subratllar la importància de la política d'expansió internacional que ha dut a terme Laliga des del 2013, i que ha permès, segons ell, "molts més ingressos per als clubs i els jugadors". "Gràcies a aquests acords ja no hi ha deutes en els clubs ni impagaments als futbolistes. Treballem per als clubs i també per als futbolistes, i el partit als Estats Units és un pas més en aquesta expansió", ha apuntat Sanz.





ELS PROBLEMES DEL GIRONA





El Girona hauria ofert als seus abonats la possibilitat de volar gratis a Estats Units en un xàrter, sense fer nit, en el cas que el matx contra el FC Barcelona es disputés a Miami, segons ha publicat el diari L'Esportiu.





Una altra de les possibilitats que es dóna als abonats del club gironí és un descompte del 20 per cent en el preu de l'abonament i l'entrada gratis per al FC Barcelona-Girona de la segona volta al Camp Nou, o la rebaixa del 40 per cent en el preu de l'abonament.