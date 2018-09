Sánchez compta amb l'Advocacia de l'Estat per destensar les relacions amb Torra

L'Advocacia de l'Estat en el judici del procés és la basa amb què compta el president del Govern central, Pedro Sánchez, per destensar les relacions amb el president de la Generalitat, Quim Torra.





L'Advocacia de l'Estat depèn del Ministeri de Justícia, al contrari que la Fiscalia, per la qual cosa és difícil influir en la decisió de la Fiscalia perquè retiri l'acusació per rebel·lió als polítics sobiranistes.





El Ministeri es planteja que l'Advocacia de l'Estat justificant només per malversació, que és el delicte pel qual el Govern central es va presentar en nom d'Hisenda, si bé Pedro Sánchez ha assegurat que respectarà la decisió del poder judicial i de la Fiscalia.





L'acusació per rebel·lió és un delicte penat amb fins a vint anys de presó i aquesta és la principal amenaça de l'ex vicepresident del Govern, Oriol Jonqueras, i la resta d'empresonats per l'1 d'octubre.





L'estatut del Ministeri fiscal estableix que "té per missió promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interès públic tutelat per la llei, d'ofici oa petició dels interessats, així com vetllar per la independència dels tribunals, i procurar davant ells la satisfacció de l'interès social".





Segons les previsions, la Fiscalia està tancada a canviar de criteri, però segueix sobre la mesa què passarà amb l'Advocacia de l'Estat.