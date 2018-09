Interior envia antiavalots a Catalunya per la Diada

Imatge dels antiavalots durant l'1-O a Catalunya.





El Ministeri de l'Interior ha autoritzat l'enviament a Catalunya d'agents 'antiavalots' i ha suspès trasllats en el marc d'un dispositiu de reforç similar al dissenyat en les Diades prèvies al referèndum de l'1 d'octubre de l'any passat.





Durant l'1-O es van arribar a mobilitzar fins a 6.000 policies i guàrdies civils en un escenari que va derivar en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Així, la Direcció General de la Policia Nacional ha autoritzat que es traslladin uns 500 agents d'una desena de grups de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) per a la custòdia d'edificis oficials i en previsió de possibles aldarulls de seguretat ciutadana.





Interior ha aprovat el reforç de la plantilla de la Policia i de la Guàrdia Civil a Catalunya després de rebre sengles peticions per part dels comandaments operatius dels dos cossos.





Aquest dimarts es va publicar l'ordre per la qual l'Institut Armat anunciava en el seu butlletí oficial que suspenia el trasllat de gairebé 300 agents destinats a aquesta comunitat autònoma davant la necessitat de "garantir la seguretat ciutadana".





Es tracta d'una sèrie de decisions "ordinàries" per ser habituals any rere any a causa de la necessitat del Ministeri d'vetllar perquè hi hagi les dotacions suficients en les diferents plantilles de les Forces de Seguretat de l'Estat.





DESPLEGAMENT REFORÇAT





Catalunya requereix cada mes de setembre d'un desplegament policial reforçat davant la concentració d'esdeveniments amb gran afluència de públic, entre ells la Diada, que se celebra l'11 de setembre.





No obstant això, diferencien el context en què se celebra la Diada i els actes programats de reivindicació independentista d'aquesta tardor amb el de l'any passat, quan Interior va dissenyar l' 'operació Copèrnic' i va allotjar a policies i guàrdies civils en vaixells en resposta la decisió de la Generalitat de convocar l'1-O.