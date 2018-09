Torra assegura que està disposat a arribar "tan lluny" com Puigdemont

Quim Torra al costat de Carles Puigdemont aquest dimecres a Brussel·les.





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dimecres a Brussel·les que està disposat a arribar "tan lluny com el president Puigdemont, que es va posar a disposició del poble de Catalunya".





Segons Torra, és el Parlament i els catalans els que li han de fixar el "límit" en les seves actuacions i que seran ells qui li marquin "si obeir o desobeir" les sentències judicials.





OBRIR LES PRESONS





Sobre si s'han d'obrir les presons dels independentistes presos en el cas que siguin condemnats pels tribunals, Torra ha sostingut que "serà el poble" qui contesti.





"En aquest punt no contestaré a cap d'aquestes preguntes, perquè serà el poble de Catalunya qui ho contestarà", ha declarat en una roda de premsa acompanyat per l'expresident Carles Puigdemont.





"Jo, interpretant el sentir dels catalans en aquests moments, presentaré a la Cambra la decisió que s'ha de prendre", ha afegit.





A més ha demanat al Govern de Pedro Sánchez que "abandoni la cultura de l'155", per no viciar el procés de negociació.





LEGITIMITAT





Torra ha apel·lat a la "legitimitat" del procés independentista aconseguit, diu, amb el referèndum de l'1 d'octubre i la declaració d'independència del 27 d'octubre; alhora que ha acceptat prendre "tots els riscos possibles" per acudir a negociar amb el Govern central un referèndum d'autodeterminació "vinculant", consensuat amb l'Estat.





Per això, ha afegit, demanen al Govern central que aclareixi quina és la seva "proposta concreta" per acudir a la taula de negociació. Sobre l'oferta del president Sánchez, per a un referèndum d'autogovern, Torra ha reiterat que aquesta no és una opció, perquè Catalunya ja compta amb un autogovern.